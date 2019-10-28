«Пропагандистская казна пустеет, Милорд» 3 Телеграм-канал «Запретное мнение»

28.10.2019, 19:01

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Мы наблюдаем начало краха некогда мощной машины российской госпропаганды.

Беда для путинского режима пришла оттуда, откуда не ждали — телецентр "Останкино", обеспечивающий доставку госпропаганды в зомбоящики россиян, сообщил об огромных задолженностях "первого пропагандистского канала", что вынуждает пойти на существенное сокращение сотрудников. Это, в свою очередь, может привезти к сбоям в вещании.

Стоит отметить, что в последние годы "первый пропагандистский канал", возглавляемый известным подхалимом Константином Эрнстом, испытывает серьёзные финансовые трудности и регулярно задерживает платежи партнёрам, прежде всего производителям контента.

В 2018 г. государство выделило Эрнсту 4,6 млрд руб. субсидий на компенсацию затрат, связанных с распространением программ вещателя в городах с населением менее 100 000 человек. В 2019 г. общий размер субсидий составил 3,8 млрд руб. — это деньги на производство и приобретение программного продукта, компенсация затрат по его доставке. В 2020 г. Минфин предлагает выделить "Первому пропагандистскому" уже 6,5 млрд руб., сказано в приложении к проекту федерального бюджета на 2020 и 2021–2022 гг.

Но даже эти миллиарды не способны существенно повлиять на решение проблемы — основными спонсорами, пополняющими казну телеканалов, всегда являлись рекламодатели, которые с каждым годом всё сильнее отворачиваются от теряющего аудиторию и популярность телевидения, к интернету, влияние которого, напротив, продолжает расти словно на дрожжах.

Зомбоящик уже не монополист подачи информации, а скорее пережиток прошлого, который в течении последующих пары десятилетий окончательно уйдет в небытие.

Пока интернет предлагает своим пользователям новостной поток почти в режиме online и возможность самостоятельно выбирать источники получения информации, федеральные телеканалы продолжают кормить, с каждым днём сокращающихся зрителей, неприкрытой пропагандой и речами неадекватных психопатов призывающих готовиться к последней войне и попаданию в "Путинский рай". Выбор очевиден.

"Пропагандистская казна пустеет, Милорд!" Модель, построенная престарелой чекистско-олигархической элиткой ещё в начале 00-х, окончательно и бесповоротно устарела. Война за умы новых поколений россиян проиграна интернету и никакое создание "чебурнета" с тотальными запретами их в сферу влияния Кремля уже не вернёт — точка невозврата пройдена.

Боржоми пить уже поздно, остается лишь наблюдать за дальнейшей деградацией и крушением некогда крепкой машины госпропоганды. Экономические проблемы "Останкино" и "первого пропагандистского" — лишь первые дуновения будущего урагана...

Телеграм-канал «Запретное мнение»