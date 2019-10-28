Минские власти разрешили митинг и шествие на Дзяды 2 28.10.2019, 19:06

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Мемориальное шествие и митинг состоятся в воскресенье, 3 ноября.

Заявитель традиционного митинга-шествия на Дзяды партия КХП-БНФ заявила, что Мингорисполком дал разрешение на проведение мероприятия ко Дню памяти предков.

«Получено разрешение Мингорисполкома», – сообщает Консервативно-Христианская партия – БНФ в Facebook.

Мемориальное шествие и митинг, посвященные Дню памяти предков Дзяды, санкционированные властями столицы, состоятся в воскресенье, 3 ноября. Шествие пройдет по традиционному маршруту – от Минского часового завода до урочища Куропаты.

Сбор участников акции начинается а 11:30 у часового завода (ст. Метро «Парк Челюскинцев»). Начало шествия в 12.00. Митинг пройдет по пр. Независимости-ул. Калиновского-ул. Гамарника-ул. Мирошниченко. 15.00 – 17.00 – мемориальный митинг на территории Народного мемориала в Куропатах.

Первая акция на Дзяды состоялась 30 октября 1988 года. Тогда, вскоре после создания оргкомитета Белорусского Народного Фронта, было решено отметить этот день как День памяти жертв политических репрессий. И именно на той акции был впервые поднят бело-красно-белый флаг в новой истории Беларуси.