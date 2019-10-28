Фотофакт: в Витебской области горела «Табакерка» 14 28.10.2019, 19:19

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Фото: Глеб Малофеев, Facebook

Инцидент произошел в поселке Лынтупы.

В поселке Лынтупы (Витебская область) горела «Табакерка». Как она сейчас выглядит, показал Глеб Малофеев в Facebook:

Оказывается, «Табакерка» загорелась еще вечером 21 октября. Чтобы выяснить подробности, kyky.org связался с официальным представителем Витебского областного управления МЧС Софьей Глинской. Она пояснила, что о горящем киоске люди сообщили 21 октября в 21:31. Когда спасатели приехали тушить огонь, ни рядом, ни внутри «Табакерки» никого не оказалось. Пламя повредило почти два квадратных метра поверхности стен. Со слов Глинской, одна из версий — поджог.

Фото: Глеб Малофеев, Facebook

Объединение ИП мелкой розницы «Перспектива» еще в сентябре отправило запрос в Администрацию президента. Организация надеялась получить убедительный комментарий о монополии бизнесмена Алексея Алексина на установку «Табакерок» и полном запрете киосков в Минске для «простых предпринимателей». Наконец, «Перспективе» прислали ответы: инстанции просто перенаправляли обращение одна за другой, а дать внятное разъяснение никто так и не сумел. Разбираемся в цепочке документов.

Удивительно, но администрация правителя просто отослала письмо в Совмин, а оттуда его отфутболили дальше. В итоге «Перспективе» пришли письма из «Белгоспищепрома» и МАРТ. Концерт заявил, что вопросы о киосках не входят в его зону ответственности, и отправил к министерству. Ведомство написало, что размещение киосков утверждают местные исполнительные и распорядительные органы:

Фото: «Перспектива»

Мингорисполком решил не отвечать вообще. Но «Перспектива» напомнила о предыдущем ответе мэрии, где чиновники переложили все на «Белгоспищепром», который курировал создание сети «Табакерка».

Фото: «Перспектива»

«На сегодня «Перспектива» не получила ни от правительства, ни от правителя четкого ответа на простые вопросы, которые волнуют миллионы жителей столицы. <...> Такое положение вещей не делает чести властям, потому как сегодня, и это уже точно известно, хотели бы поставить киоски через аукционы сотни предпринимателей, но они отказываются понимать одну простую вещь — почему президент на словах декларирует равные условия для всего бизнеса, а на деле лишь избранные могут получать различного рода преференции, как в нашем случае с киосками «Табакерка». <...>

В ближайшее время «Перспектива» планирует вынести этот вопрос в Мингорисполком на заседание общественно-консультативного совета предпринимательства с участием всех заинтересованных лиц. Если добиться разрешения через аукционы ставить киоски и простым сотням предпринимателям, то страна получит в бюджет немалые деньги и новые рабочие места», — заключили представители организации.