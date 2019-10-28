Нападающим «Энергетика»-БГУ заинтересовались московский «Спартак» и минское «Динамо» 28.10.2019, 19:30

Илья Шкурин

Илья Шкурин лидирует в списке бомбардиров национального первенства.

Нападающий "Энергетика"-БГУ Илья Шкурин попал в сферу интересов минского "Динамо" и московского "Спартака".

По сведениям pressball.by, клуб из столицы Беларуси ведет переговоры с представителем форварда и "Энергетиком" по поводу трансфера. При этом, к 20-летнему футболисту проявляет интерес и московский "Спартак".

Шкурин в чемпионате Беларуси-2019 провел 23 матча, забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи. На счету Ильи покер в поединке с "Минском" (6:1) и хет-трик в игре с минским "Динамо" (3:3). Нападающий лидирует в списке бомбардиров национального первенства.