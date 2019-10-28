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Блогер kamikadzedead: Фильм Nexta о Лукашенко будет познавательным для всего населения СНГ

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  • 28.10.2019, 19:55
  • 2,919
Блогер kamikadzedead: Фильм Nexta о Лукашенко будет познавательным для всего населения СНГ
блогер Дмитрий Иванов

Известный российский блогер порекомендовал своим более 1,7 миллиона подписчикам фильм о Лукашенко.

Популярный российский блогер Дмитрий Иванов (kamikadzedead) порекомендовал всем гражданам СНГ посмотреть фильм Степана Светлова «Лукашенко. Уголовные материалы».

«Обязательно посмотрите фильм про очередного диктатора Александр Григорьевича Лукашенко. Документальный ролик на YouTube уже набрал более 700 тысяч просмотров. Смотреть это должны не только белорусы. Это будет познавательно для всего населения СНГ», - сказал российский блогер в своем ролике на YouTube.


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