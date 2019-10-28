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БелЖД запускает поезд в Прагу

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  • 28.10.2019, 20:08
БелЖД запускает поезд в Прагу
Иллюстрационное фото

Поезд в Прагу через Варшаву начнет курсировать с 15 декабря.

Белорусская железная дорога совместно с польскими и чешскими перевозчиками с 15 декабря увеличивает количество пересадочных поездов между Варшавой, Минском и Прагой, а также Варшавой, Минском и Москвой, передает «Белсат».

С середины декабря в расписании появятся новые ежедневные поезда Варшава-Брест (№126/125) и Брест-Минск (№726/725), а также Прага-Варшава-Брест (№136/137) с возможностью пересадки в Бресте на поезд в Москву (№96).

Для удобства пассажиров в поездах Прага-Варшава-Брест (№ 136/137) появятся ежедневные беспересадочные вагоны в столицу Чехии.


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