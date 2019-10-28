Консультации РФ, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут 2 28.10.2019, 20:27

В «Нафтогазе» сообщили подробности трехсторонних переговоров.

Новый контракт по транзиту российского газа в Европейский союз через Украину должен быть заключен с новым оператором украинской газотранспортной системы Украины (ГТС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаз Украина" в Facebook.

Как отмечается, новый контракт должен быть долгосрочным и значительного объема.

"Относительно будущих отношений у нас общая позиция с Еврокомиссией: новый контракт должен быть долгосрочным и значительный объем. Он должен быть заключен с новым оператором украинской ГТС, из 1 января 2020 будет выведен из группы Нафтогаз", - говорится в сообщении.

Европейская комиссия представила детальную предложение о продолжении переговоров и подписания долгосрочного контракта.

"Отношения между Оператор ГТС Украины и "Газпромом" должны отвечать требованиям европейского энергетического законодательства, Украина внедряет как член Энергетического сообщества. На таких же принципах Газпром работает со всеми своими контрагентами в Европейском союзе. Уверены, что переход на такие правила упростит российской компании работу с Украиной", - отметили в пресс-службе.