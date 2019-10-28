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Болгария выслала дипломата РФ по подозрению в шпионаже

  • 28.10.2019, 20:49
Болгария выслала дипломата РФ по подозрению в шпионаже

Россиянин почти год собирал разведывательную информацию. 

Министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что обвиненный в шпионаже российский дипломат уже покинул страну.

Об этом говорится в комментарии ведомства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Novini.

В МИД рассказали, что после получения информации специальной прокуратуры в министерство вызвали российского посла.

"Болгарская сторона попросила российские институты отозвать их сотрудника до конца дня (понедельника). По информации министерства, это лицо уже покинуло территорию Республики Болгария", - сообщили в МИД Болгарии в понедельник.

Как сообщалось, специальная прокуратура Болгарии проводит досудебное расследование в отношении российского дипломата, подозреваемого в разведывательной деятельности на территории страны.

Прокуратура установила, что начиная с середины сентября прошлого года российский дипломат в ранге первого секретаря посольства в Софии собирал на территории Болгарии информацию, имеющую характер государственной тайны, для передачи ее в Москву.


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