закрыть
29 октября 2019, вторник, 1:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Трамп оговорился и назвал Зеленского новым президентом России

12
  • 28.10.2019, 21:26
  • 2,379
Трамп оговорился и назвал Зеленского новым президентом России
Дональд Трамп

Президент США комментировал ситуацию, которая может привести к его импичменту.

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп перепутал страну, которой руководит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Трампа на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд.

Сообщается, что Трамп комментировал в частности, ситуацию, которая может привести к его импичменту и сначала трижды упомянул об "идеальном разговоре" с украинским президентом. Но затем настаивая, что он не давил на Зеленского, назвал его российским президентом.

"Теперь они не хотят говорить об обличителе, потому что они не думали, что я обнародую этот разговор. Когда я опубликовал разговор, я опроверг доклад Шиффа (Адам Шифф, глава специального комитета по разведке Палаты представителей США - ред.). Более того, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал заявление, что в разговоре не было ничего. Не было давления на него. Вообще ничего", - сказал Трамп.


популярное за неделю

Мнение

Островец, Островец...
Островец, Островец... Алесь Круткин
Пять минут правды
Пять минут правды Полина Шарендо-Панасюк
Мы все мечтаем жить по-другому
Мы все мечтаем жить по-другому Ирина Халип
Адзнака і сведчанне нараджэння сапраўднай нацыі
Адзнака і сведчанне нараджэння сапраўднай нацыі Сяргей Законнікаў