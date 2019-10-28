В Могилеве зреет новый урожай клубники 2 28.10.2019, 21:35

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В соцсетях могилевчане пишут, что и малину все еще собирают.

В двери стучится ноябрь, а могилевчане… собирают клубнику. Второй урожай за год на своей даче ждет Алексей. Фото грядки он выложил в группу «Могилев real», передает tut.by.

«К Новому году должна созреть», — подписал снимок автор.

Фото: Алексей Юрьевич, vk.com/my.mogilev

В комментариях под фото пишут, что и малину до сих пор собирают.

В Могилеве также цветут клумбы и набухают почки на деревьях.

В некоторых городах повторно цвели каштаны. Белые цветы на фоне желтых пожухлых листьев заметили в Могилеве, Гродно и Бобруйске. А в Витебске по второму разу распустилась сирень. Правда, специалисты говорят, что для деревьев осеннее цветение не сулит ничего хорошего.

Но бабье лето уже заканчивается. По прогнозу на неделе — заметное похолодание.