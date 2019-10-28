Эксперт о коррупции в Беларуси: У нас если не подмажешь — не поедешь 5 28.10.2019, 22:01

2,489

Люди уже не воспринимают популизм властей как борьбу с коррупцией.

Эксперт аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич прокомментировала коррупционный скандал в алкогольной отрасли, передает «Солидарность».

— Здесь может быть все что угодно, кроме устранения коррупции в чистом виде, — заявила Василевич.

По мнению эксперта, показательные задержания топ-менеджеров алкогольных заводов — это чистый популизм властей перед выборами.

— Но мне кажется, что эта система — если это популизм — уже не работает. Люди уже не воспринимают это как борьбу с коррупцией.

Виктория Василевич высказала предположение, что каждый гражданин Беларуси уже столкнулся со схемой коррупции — где бы он ни работал, куда бы ни обращался.

— У нас если не подмажешь — не поедешь. Этот принцип повсеместно, — считает эксперт. — Бизнес-сообщество давно об этом говорит. При этом я не вижу расчистки авгиевых конюшен. Есть некие стрелочники, более-менее приближенные к пенкам коррупционных схем, которые отвечают, но основная масса коррупционеров, собирающих дивиденды и бонусы из этой системы, остается на своих местах и процветает.

Василевич не исключает передел в алкогольной отрасли.

— Могу предположить, что если это передел, мы не узнаем ни одного лица, которое из администрации задействовано в получении пенок и дивидендов от коррупционных схем.

В качестве примера аналитик привела Минздрав-гейт.

— Я не понимаю, каким образом Министерство здравоохранения насквозь коррумпировано, а министр здравоохранения, при котором коррумпировано все снизу доверху, в белом пальто? Почему его даже не пригласили на суд дать какие-то пояснения относительно прямых действий его подчиненных? Очевидно, что увязки с главным руководителем не могло не существовать, именно поэтому нет веры в борьбу с коррупцией.