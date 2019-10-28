Сколько брестскому «Динамо» осталось до титула? Владислав Носко

28.10.2019, 22:21

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Расклады чемпионата Беларуси на финише.

Финиш чемпионата близко. Кому-то осталось сыграть пять матчей, а кому-то четыре. Нерешенных вопросов в высшей лиге по-прежнему много. Смотрим, что изменилось в таблице за выходные.

Брест стал еще ближе к титулу

После воскресной ничьей БАТЭ и «Шахтер» осложнили себе борьбу за титул. Сейчас у Бреста 67 баллов после 26 матчей. У БАТЭ – 58 после 25 (в среду перенесенная игра с «Дняпром»), у «Шахтера» 58 после 26 (с учетом технической победы 3:0 над минском «Торпедо»). Чтобы не зависеть от результатов конкурентов, брестчанам достаточно набрать 7 очков в четырех оставшихся турах. Если «Динамо» возьмет только 6, то при максимальном результате БАТЭ (15 баллов в пяти матчах) у команд будет равное количество пунктов, и они сыграют золотой матч. У «Шахтера» совсем уж призрачные шансы на чемпионство: максимально «горняки» могут набрать лишь 70 очков.

Календарь оставшихся матчей тройки лидеров.

В борьбе за выживание все так же запутано

Подвал таблицы интригует не меньше, чем топ. А может, даже чуть больше. Напомним, 16-е («Торпедо») и 15-е места прямиком вылетают в Д2. 14-е играет стыки с третьим местом первой лиги. Кандидаты на счастливые билеты – «Гомель», «Дняпро» и «Энергетик-БГУ». Южане хоть и смотрелись достойно с Брестом, но не взяли ни одного пункта и с 20 баллами сидят на предпоследней строчке. «Дняпро» и «Энергетик-БГУ» зацепили ничьи с «Ислочью» и минским «Динамо» соответственно и чуть отодвинулись от прямой путевки в Д2. Но 3-4 очка не такой большой гандикап, чтобы спать спокойно.

Стоит учитывать, что по три очка «Гомелю» и «Энергетику» еще подарит снявшееся с чемпионата «Торпедо».

Исходя из статистики прошлых чемпионатов с 16 командами, чтобы не пойти на понижение, нужно иметь 28 очков. Для избежания стыков, скорее всего, понадобится 30 баллов. Вот такие ориентиры для аутсайдеров.

Отметим, что наиболее симпатично календарь выглядит у «Гомеля», но сможет ли он с середняками взять больше, чем с лидерами?..

Другие интриги

Шансы на медали у минского «Динамо» в теории остаются, но, судя по последним результатам, лучше задуматься о сохранении четвертого места, которое при определенных раскладах отправит в еврокубки. Сейчас у минчан 46 пунктов. До идущего третьим «Шахтера» 12 очков (с учетом технаря «Торпедо»). Отрыв такой сложно нивелировать. А вот в спину дышат «Ислочь» и «Торпедо-БелАЗ», которые в этом туре сыграли вничью с «Дняпром» и «Витебском» соответственно и теперь имеют по 42 очка. Чтобы не пропустить конкурентов, «бело-голубым» нужно напрячься – календарь непростой.

Своя интрига есть у «Ислочи». Виталий Жуковский поставил амбициозную цель на сезон – 50 очков. В прошедшем туре «волки» могли приблизиться к рубежу, но дома не сломили аутсайдера «Дняпро» (1:1). Сейчас у «Ислочи» 42 балла и четыре матча впереди. Смогут?

Владислав Носко, «Трибуна»