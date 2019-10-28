299 на 70: Правительство Великобритании проиграло голосование о выборах 28.10.2019, 22:23

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Палата общин отклонила предложение Джонсона.

В британском парламенте только что прошло голосование по вопросу об организации досрочных всеобщих выборов 12 декабря, передает svoboda.org.

Предложение было инициировано консерваторами во главе с Борисом Джонсоном. Против такого решения голосовали 70, за 299. Для принятия решения было необходимо набрать 434 голоса.

Во вторник, 29 октября 2019 года, премьер-министр Джонсон представит парламенту новый законопроект о проведении досрочных выборов.