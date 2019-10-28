Премьер-министр Украины посетил Донбасс 28.10.2019, 22:34

1,317

Алексей Гончарук побеседовал с жителями Николаевки Волновахского района.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил с рабочим визитом Донецкую область в районе проведения операции объединенных сил. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

В составе рабочей группы также были глава МинВОТ Оксана Коляда и советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Сопровождал чиновников командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Он ознакомил премьера с текущей обстановкой на линии соприкосновения и проблемами, которые больше всего беспокоят местное население.

Гончарук побеседовал с жителями Николаевки Волновахского района.

Отмечается, что среди прочего, самой большой проблемой для люди назвали невозможность использования сотен гектаров своей земли из-за минирования и размещения там фортификационных сооружений. И при этом граждане продолжают платить налоги за эти земли.

Сообщается, что не менее важной назвали проблему диагностики туберкулеза, медицинского обеспечения, строительства дорог и др.

Также рабочая группа посетила контрольный пункт въезда-выезда в Новотроицком, где обсудили с пограничниками особенности пересечения линии разграничения пешеходами и транспортными средствами.