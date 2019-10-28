Пропавшая 20 лет назад белоруска вышла замуж за парня, который нашел ее родителей 28.10.2019, 22:48

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История, которая прозвучала на всю страну в начале осени, закончилась хеппи-эндом.

Напомним, Юлия Моисеенко (потом она стала Гориной, а сейчас — Крюковой) пропала 1 октября 1999 года в электричке Минск — Осиповичи. 20 лет она даже не догадывалась, что в Беларуси у нее есть мама, папа, старшая сестра и младший брат. Наверное, она об этом и не узнала бы, если бы не ее парень Илья. Вчера молодые опубликовали в Instagram свадебные фотографии. Пара поженилась 26 октября, передает «Онлайнер».

— Я не понимала, как так бывает, почему меня не искали? Может, действительно, меня просто оставили, и все? — говорила девушка.

С Ильей Юлия стала встречаться недавно. Когда она рассказала ему о том, что про родителей у нее нет никакой информации, парень попробовал ей помочь.

— Он стал искать в интернете и вышел на сайт orshanka.by. Там была новость за 1999 год о розыске девочки Юли, — рассказывала она. — Описание очень подходило под мою историю, более того, отчество совпадало, хоть фамилия и была другая.

Несколько дней ребята думали, что делать. В итоге Юлия не выдержала, и они решили позвонить. Номер набрал Илья. Он же и рассказал историю Юлии. В Пуховичском РОВД подтвердили, что такую девочку действительно ищут до сих пор, и попросили пару приехать, что они и сделали.

Дальше был анализ на родство, который показал, что Людмила — это мама Юлии, а Виктор — ее отец.