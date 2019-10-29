Горбачев: Для России актуален вопрос смены Путина 3 29.10.2019, 8:10

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Михаил Горбачев

Главе Кремля следует задуматься.

Без притока в политику новых сил РФ ждут застой и политическая апатия. Для России актуален вопрос сменяемости власти. Об этом первый президент СССР Михаил Горбачев пишет в новой книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира», цитаты из которой приводит РБК.

— Для России актуален вопрос сменяемости власти. <…> Возникают вопросы: следует ли и впредь замыкать политические процессы и решения на одного человека? Какой может оказаться при такой модели управления и политического лидерства цена ошибки? И можно ли рассчитывать на то, что изъяны этой модели будут всегда компенсироваться личными качествами президента? Над этими вопросами должен задумываться и сам президент. Я за то, чтобы они стали предметом широкой общественной дискуссии, — пишет Горбачев.

По его мнению, «устойчивость государственной конструкции, перспективы развития страны в конечном счете зависят от прочности политических институтов, от доверия к ним людей, от притока в политику новых сил».

— Иначе — инерция, застой, политическая апатия. Какие опасности они таят, мы знаем из сравнительно недавней истории.