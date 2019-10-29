Белорус подарил Конору Макгрегору картофельный виски 2 29.10.2019, 8:17

1,956

Ради этого был проделан большой путь.

Съемочная бригада Parimatch отправилась в Киев, где давал пресс-конференцию великий боец современности Конор Макгрегор, сообщает tribuna.com.

«Но главное было на самой пресс-конференции: ведь мы прилетели не с пустыми руками! Когда мы сказали, что прибыли из Беларуси, Конор тут же сказал, что знает белоруса Андрея Арловского – зачет, приятель! После такого Макгрегор получил кучу подарков: виски, чипсы, десерт – и все из картошки! Конор был только рад, ведь он любит национальный продукт – даже поинтересовался сортом! И, конечно, подарил в ответ свой фирменный напиток. Красавец!

Смотрите наш полный отчет об историческом событии. Есть в Коноре что-то белорусское!», — пишут журналисты.