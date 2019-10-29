Тадеуш Кондрусевич: Нужен конкордат между Беларусью и Ватиканом 2 29.10.2019, 8:25

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ТАДЕУШ КОНДРУСЕВИЧ

ФОТО: АЛЕКСАНДР КОРСАКОВ, TUT.BY

Глава Католического костела в Беларуси отметил юбилей епископского служения.

Председатель Конференции католических епископов Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич 28 октября отметил именины в минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии богослужением благодарности за 30 лет епископского служения, сообщает tut.by.

Поздравить католического иерарха с юбилеем служения пришли представители Белорусского экзархата Русской православной церкви, мусульманской общины и лютеранской церкви, государственных органов. К мероприятию присоединился апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер и многочисленные верующие.

Митрополит Кондрусевич напомнил историю своего священнического призвания, рассказал о годах службы в Гродно, Минске, Москве и возвращении в белорусскую столицу, где он стал руководить главной епархией страны.

Напомнив о трудностях, с которыми местный костел сталкивался в прошлом, глава белорусского епископата отметил, что и сегодня ему хватает проблем. Среди них небольшое количество костелов в крупных городах — «областных и особенно в Минске», малое число священников, падение количества священнических призваний.

«Также мы не до конца решили проблемы в отношениях с государством, — констатировал Кондрусевич. — У нас не подписан конкордат, или соглашение между Беларусью и Ватиканом. У нас не подписано также соглашение между Конференцией епископов и государством, что просто позорит развитие наших отношений на этом пути».

Кроме того, сказал католический иерарх, на смену официальной атеистической политике, которая господствовала в СССР, пришел атеизм, в центре которого культ материальных ценностей. «Сегодня доллар стоит больше веры. В этом наша трагедия, трагедия мира в целом. Нам нужно сделать все, чтобы изменить эту ситуацию», — считает председатель Конференции католических епископов Беларуси.

Митрополит Кондрусевич попросил прощения «у всех, кого, возможно, обидел за 30 лет служения своими поступками», но подчеркнул: все, что было сделано, делалось им «ради создания костела».

Римско-католический костел в Беларуси представлен Минско-Могилевской архидиоцезией и тремя диоцезиями — Витебской, Гродненской и Пинской. Согласно статистическим данным за 2013−2016 годы, опубликованным на портале костела, к католической вере себя относят более 1,4 млн граждан страны, объединенных в 486 приходов. Среди них около 10 тыс. греко-католиков.