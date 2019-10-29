Протесты в Чили продолжились и после смены правительства 29.10.2019, 8:28

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Поводом для них стал рост цен на проезд в метро.

Массовые протесты в Чили продолжаются, несмотря на замену ряда министров. Сотни демонстрантов вышли на улицы столицы, Сантьяго, в понедельник, 28 октября. Протесты переросли в столкновения с полицией. Стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов в районе дворца "Ла Монеда", который является официальной резиденцией президента. Кроме того, в городе зафиксированы поджоги и акты мародерства, сообщает dw.com.

Президент республики Себастьян Пиньера несколькими часами ранее обновил состав правительства, сменив восемь его членов, в том числе министра внутренних дел и общественной безопасности Андреса Чадвика. Глава государства объяснил подобный шаг необходимостью перемен.

Повышение стоимости проезда вызвало массовое недовольство

Протесты в Чили, которая считается одной из самых стабильных стран Латинской Америки, вспыхнули в середине октября. Их вызвало повышение цен на проезд в общественном транспорте и общее недовольство экономическими и социальными проблемами. Акции быстро распространились по всей стране. 25 октября на протесты в нескольких городах республики вышли суммарно более миллиона человек.

Протестующие требовали отставки президента

Демонстранты требовали, помимо прочего, повысить заработную плату и пенсии, снизить цены на лекарства и провести конституционную реформу. Позднее к их требованиям добавилась отставка главы государства. В первые несколько дней отдельные акции переросли в поджоги и вандализм.

В результате президент Пиньера отменил решение о повышении цен на проезд в метро, но протесты не прекратились. Через несколько дней глава государства объявил о пакете мер, которые отвечали некоторым требованиям демонстрантов.

Во время беспорядков были убиты не менее 20 человек. По данным местных правозащитников, более 1100 человек получили ранения, еще почти 3 тысячи были арестованы. В Сантьяго и ряде других городов был введен режим чрезвычайного положения. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет распорядилась направить в Чили миссию для изучения ситуации. Правозащитная организация Amnesty International также отправляет в республику свою делегацию.