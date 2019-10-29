Глава НАТО ответил на истерику Лукашенко из-за танков США в Литве 28 29.10.2019, 8:32

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ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ

ФОТО: PHOTOTHEK/GETTY IMAGES

Североатлантический альянс — это оборонительная структура.

У Беларуси нет причин для беспокойства в связи с учениями НАТО в Литве в непосредственной близости от белорусской границы. Об этом заявил в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Глава Североатлантического альянса напомнил, что «НАТО — оборонительный альянс».

«НАТО всегда обеспечивала транспарентность и предсказуемость, когда речь идет о проведении наших военных учений. И союзники по НАТО предсказуемы и прозрачны в том, как они проводят свои учения. Таким образом, оборонительный альянс, который проводит учения своих сил, не должен вызывать беспокойство у соседей», — цитирует ТАСС Столтенберга.

Он также отметил, что страны, входящие в альянс, сталкиваются с более непредсказуемой обстановкой в сфере безопасности, с увеличением военной активности у своих границ.

Весной следующего года, напомним, в Литве пройдут крупномасштабные учения НАТО «Атлантическая решимость». До их старта еще полгода, но тяжелая бронетехника: американские танки «Абрамс» и боевые машины пехоты «Брэдли» — уже прибыли на полигон Пабраде, который находится примерно в 15 километрах от границы с Беларусью. Также в октябре в Литву прибудет батальон сухопутных войск США, в составе которого более 500 военнослужащих. Всего, по данным белорусской стороны, в учениях примут участие 40 тысяч человек, пишет tut.by.

Как заявил в понедельник после совещания у Лукашенко министр обороны Беларуси Андрей Равков, белорусские власти предпримут в этой связи ряд ответных мер.

По словам министра, будет усилена государственная граница, увеличена численность сухопутного контингента на литовском направлении. Также предпринимается ряд информационных и дипломатических мер, что, по его словам, «позволит остро поставить вопрос о присутствии войск НАТО вблизи белорусской границы».