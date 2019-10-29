В Украине пересмотрят содержимое «пакета малыша» 3 29.10.2019, 8:37

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Как в соседней стране заботятся о повышении рождаемости.

Содержимое "пакета малыша", который в Украине выдается при рождении ребенка, будет пересмотрено на 2020 год. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, проинформировал 28 октября сайт Кабинета Министров Украины.

"Что касается содержимого "пакета малыша", оно будет пересмотрено. По этому поводу есть разные мнения. В конце ноября – начале декабря мы их все сгруппируем. Цена "пакета" останется прежней – в пределах 5 тыс. грн", – сказал он.

Заместитель министра также отметил, что в Донецкой области, где еще не выдали ни одного "бэби-бокса", роженицам будут выдавать денежный эквивалент "пакета малыша".

По данным министерства, "пакеты малыша" с сентября 2018 года получили почти 330 тыс. новорожденных, из них в 2019 году – 234 тысяч.

В "пакет малыша" входят подгузники, детские салфетки, гигиенические пеленки, присыпка, масло, детский крем, силиконовая соска, пустышка, детская бутылочка, фитосборы для ванночек, одеяло, учебные материалы для родителей, одежда и термометр.