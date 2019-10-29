Американские ученые сравнили чувство юмора у мужчин и женщин 7 29.10.2019, 8:38

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Что получилось?

Исследователи из Университета Северной Каролины проанализировали десятки исследований, которые подтверждают различия в чувстве юмора мужчин и женщин, сообщает nv.ua.

Впрочем, различия были «небольшими или средними», признают авторы новой работы.

«Существует распространенный стереотип, что мужчины смешнее, чем женщины. Этот стереотип разделяют как мужчины, так и женщины, но, разумеется, тот факт, что он существует, не означает, что это правда», — отмечают авторы работы.

Ученые решили провести проверку этого стереотипа.

«Мы провели систематический обзор, известный как метаанализ, метод, при котором исследователи собирают все доступные данные по данной теме, которые соответствуют определенным критериям, определенным исследователями. В нашем случае мы включили только те исследования, которые объективно оценивали способность юмора. Мы исключили исследования, в которых люди оценивали свои собственные юмористические способности, так как большинство людей считают, что у них чувство юмора выше среднего. Мы также не включили исследования, в которых пол человека был известен оценщику», — объясняет Джил Гринграсс, психолог, исследователь эволюции юмора, один из авторов нового исследования.

Гринграсс с коллегами смогли найти 28 исследований с 36 независимыми образцами, которые соответствовали критериям. Объединенная выборка включала 5057 участников (67 процентов женщин). Исследования были из разных стран (США, Великобритания, Венгрия, Германия, Израиль и др.).

Анализ данных показал, что мужчины в целом были оценены как более смешные, чем женщины. В статистическом техническом отношении величина эффекта составляла 0,32, или примерно треть стандартного отклонения. Это считается небольшой или средней разницей.

«Почему мужчины имеют более высокую юмористическую способность, чем женщины в среднем? Вполне возможно, что представление о том, что женщины менее смешны, настолько распространено, что социальные силы препятствуют девочкам и женщинам развивать и выражать свой юмор, делая женщину менее склонной к тому, чтобы ее воспринимали как забавную», — подчеркнул Гринграсс.