Олег Сенцов: Украинцы, давайте договоримся 8 29.10.2019, 9:02

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У нации есть один общий враг — Путин.

Об этом известный украинский режиссер Олег Сенцов заявил журналу «Новое время»:

— Впервые по‑настоящему украинцем я почувствовал себя в период Майдана 2004 года. Я понял тогда, что эта борьба мне близка. На сам Майдан я не ездил, но следил за ним из Симферополя, даже была идея выйти с оранжевым плакатом к Совмину Крыма. К тому времени я уже много читал о развале СССР, ездил и по областям Украины, и в Россию, и по странам Европы. Видел, во что превращается РФ, и не хотел такого будущего для нашей страны.

Но затем мы быстро потеряли шанс на изменения, я понимал, кто такой Янукович. В Крым приехали донецкие и макеевские, у многих людей отбирали бизнес, происходил дерибан земли, беззаконие. В 2014 году новый Майдан стал для меня очень понятной историей о справедливости и свободе. И его я уже не пропустил.

Майдан все еще расползается до объема всей страны. Постепенно. Борется с Совком. Оттого у людей активных и прогрессивных столько неприятных открытий. Но это нормально, мы не могли в одну ночь проснуться другими.

Я человек спокойный, не люблю резких качков туда-сюда, поэтому для меня прошедшие пять лет не «зрада» и не «перемога». Работать надо еще больше, сделать очень много.

Я не верю в реванш. Этот фарш уже обратно не вывернуть, и очень хорошо. Мы наконец‑то откололись от российской и советской империи, которая нас всех держала в руках сотни лет. Мы от нее отрываемся с кровью, временными потерями территорий, потерями людей. Никому свобода не давалась легко, и мы впервые с момента распада СССР за нее платим.

Меня настораживает наша разделенность и агрессивность, прежде всего к мнению других людей. Я провожу много встреч, беседую с людьми из разных социальных групп. И вот это отсутствие единения и злость очень бросаются в глаза. Нетерпимость к чужим мнениям и чужим поступкам. Если мнение другого человека в чем‑то не совпадает с собственным, человек моментально становится врагом, общение прекращается.

Как мы можем враждовать между собой, пока у нас есть Путин?

У нас реальный вялотекущий военный конфликт. Против нас ведут гибридную войну. Исподтишка, сильный и жестокий противник. Этого мало для объединения? Давайте хотя бы договоримся, что пока Путина не победим, не построим нормальную страну, будем через мелочи переступать. Спотыкаясь на мелком, мы большого не решим.

У меня есть один враг на земле — это Путин. Я человек не агрессивный, не конфликтный, хотя многие меня считают жестким. Я стараюсь уходить от таких вещей. Но с Путиным это не работает. Вот он — лично мой враг. Он забрал Крым, он оккупировал Донбасс, он стравливает нас между собой, он убил 12−13 тыс. наших соотечественников.

Ненависть — чувство, которое мешает, воевать нужно с холодной головой, но я хочу увидеть, когда он падет. Хочу увидеть, когда дракон сдохнет. Это все.