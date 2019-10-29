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Фотофакт: Пикеты «Европейской Беларуси» проходят в центре Слонима

  • 29.10.2019, 9:17
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Фотофакт: Пикеты «Европейской Беларуси» проходят в центре Слонима

На встречах с Виктором Марчиком всегда многолюдно.

Кандидат в депутаты по Слонимскому избирательному округу №58 Виктор Марчик приглашает жителей города на встречи, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Пикеты в поддержку политика прошли на Центральном рынке райцентра 27 и 28 октября. Сотни жителей города получили информационные буклеты и флаера гражданской кампании «Европейская Беларусь», а также смогли пообщаться с Виктором Марчиком.

Ближайшие пикеты в поддержку кандидата в депутаты от «Европейской Беларуси» в Слониме пройдут 31 октября и 1 ноября.


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