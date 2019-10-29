«Сокрушительный удар»: самый подробный рассказ о ликвидации главаря ИГИЛ 29.10.2019, 9:44

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Фото: Omar Haj Kadour/Agence France-Presse/Getty Images

Операция была названа в честь американки Кайлы Мюллер.

В воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о том, что "лидер террористов номер один в мире" мертв. "Прошлая ночь была отличной для Соединенных Штатов и всего мира. Жестокий убийца, который причинил столько страданий и смертей, был уничтожен", – заявил он. Newsader восстановил хронологию истории, итогом которой стала гибель основателя исламского халифата – государства, которое в своей активной фазе просуществовало с 2013 по 2019 годы, пишет newsader.com.

Сокрушительный удар

Смерть Багдади знаменует собой конец многолетней охоты на одного из самых разыскиваемых боевиков в мире, рассказывает CNN. Речь идет о самом знаменательном событии со времен ликвидации морской пехотой США лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена, сообщает телеканал.

"Это сокрушительный удар. Он был не только их лидером, но и основателем-вдохновителем. Он сформировал ИГИЛ в 2014 году и привел к установлению реального халифата во всем регионе. Таким образом, это серьезный удар по ним", – заявил накануне министр обороны Марк Эспер в беседе с CNN, комментируя итоги миссии.

"Абу Бакр аль-Багдади… умер в результате действий вооруженных сил Соединенных Штатов, – заявил глава Пентагона. – Вместе с нашими партнерами ранее в этом году мы нанесли поражение физическому халифату ИГИЛ, а теперь его основатель и лидер мертв. Это крупная победа в миссии по нанесению окончательного поражения ИГ".

"Прошлой ночью силы спецопераций США отправили правосудие над самым разыскиваемым террористом в мире. Никаких потерь с нашей стороны. У них – погибли практически все", – сказал 27 октября глава Соединенных Штатов.

"Он не умер как герой, он умер как трус… В слезах, с воплями, забрав с собой троих детей", – отметил Трамп.

"Бандит, который так старался запугать других, провел свои последние минуты в полном страхе и панике, в ужасе от нападения американских войск на него", – подытожил американский лидер.

Возмездие Кайлы Мюллер

Секретная операция началась около 5 часов вечера в субботу вечером, когда восемь вертолетов с элитными командами американских войск, в том числе бойцами спецназа Delta Force, стартовали одновременно с нескольких баз в Ираке. Машины пролетели ровно один час и десять минут над "очень опасной", по словам Трампа, территорией. Их целью было строение, расположенное на территории сирийской провинции Идлиб – близ деревни Бриша, расположенной недалеко от границы с Турцией. В миссию были вовлечены американские самолеты и корабли.

Как отметил глава Белого дома, воздушная часть операции – от посадки до высадки – была особенно опасной. "Мы летели очень, очень низко и очень, очень быстро", – говорил он.

Местные боевики начали стрелять по вертолетам, однако американские самолеты открыли ответный огонь и устранили угрозу, пояснил американский лидер.

Достигнув цели, вертолеты Apache и ударные БПЛА нанесли серию ударов по целям около Бариши, а затем продолжали обстрел, обеспечивая возможность безопасной посадки для транспортных вертолетов CH-47 Chinook.

Комплекс зданий, в котором скрывался аль-Багдади с телохранителями и родственниками, был окружен. Находившимся в нем людям было предложено сдаться. После отказа бойцы Delta взорвали стены. Затем, как сказал президент, "начался ад".

Позже местные жители так описывали уведенное: "Мы вышли на балкон посмотреть, что происходит, и тут они начали стрелять из автоматов. Мы вернулись в дом и спрятались", – заявил один из мытных жителей, слова которого приводит AP. Звуки летящих вертолетов и стрельбы, а также взрывы – все это попало на видео, сделанное одни изо местных жителей.

На самом деле то, что они видели, было началом перестрелки. Согласно источнику NBC, транспортные средства, в одном из которых должен был находиться аль-Багдади, были атакованы с воздуха. Затем высадилась спецгруппа. Боевики открыли ответный огонь, в том числе из тяжелого вооружения.

Как следует из сообщений турецкого агентства Anadolu, после первой фазы атаки вертолеты покинули район операции и вернулись через полчаса, продолжив обстрел. По данным агентства, в районе операции полностью разрушено одно здание, вокруг которого сгорели палатки. Впоследствии медики обнаружили в районе проведения операции тела семи человек: трех мужчин, трех женщин и ребенка. Пятерым была оказана медицинская помощь.

Как рассказал Трамп, американские войска убили "большое количество" боевиков ИГИЛ, не понеся при этом ни единой потери.

По меньшей мере два бойца террористической организации были захвачены в плен, а 11 детей, выведенных из здания, были взяты под стражу. Во время операции американским военным пришлось прицельным огнем убить двух жен Багдади, на которых была одежда смертниц: те не успели подорвать себя.

Сам Багдади, на котором был аналогичный жилет со взрывчаткой, устремился в туннель. Его преследовали служебные собаки. Уткнувшись в тупик, он подорвал себя, убив также трех своих детей, которые бежали вместе с ним. Его тело было изуродовано и погребено под завалами. Уже через 15 минут были сделаны тесты ДНК, подтвердившие личность убитого. Части его тела были собраны и вывезены американскими военными.

Footage shows the aftermath of a US raid on the Barisha village in northwest #Syria, where #ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi was reportedly killed. #Baghdadi



Read: https://t.co/pmo8r53050 pic.twitter.com/oJr3YhMedA — Kurdistan 24 English (@K24English) 27 октября 2019 г.

В результате рейда американские войска добыли "крайне важные материалы и сведения", касающиеся в том числе планов ИГИЛ на будущее, сообщил президент. По его данным, среди американских военных обошлось без потерь, однако одна из собак получила серьезное ранение при взрыве в туннеле.

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что двое спецназовцев получили незначительные травмы. Операцию он оценил как "безупречную" и "очень результативную".

Советник национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил в воскресенье, что военную операцию США назвали в честь Кайлы Мюллер – американки, которую насильно сделали "супругой" Багдади и убили в 2015 году.

Подготовка

Стремительной двухчасовой миссии предшествовали несколько недель, в течение которых Багдади находился под наблюдением, сообщил Трамп журналистам. По его словам, в течение этого времени операция несколько раз откладывалась из-за того, что Багдади, как ожидалось, мог сменить свое местоположение.

Главнокомандующий курдскими силами в Сирии поблагодарил Трампа в твиттере, заявив, что Багдади был убит в результате совместной с американцами разведывательной операции, которая длилась в течение пяти месяцев.

В свою очередь источник Reuters рассказал о том, что информацию о том, как Багдади удавалось в течение многих лет избегать поимки, предоставил иракским разведслужбам ключевой помощник террориста. Речь идет об Исмаиле аль-Этави, который был арестован турецкими властями и передан иракской стороне. Он рассказал, что аль-Багдади иногда проводил важные переговоры со своими командирами в передвигающихся микроавтобусах, груженных овощами, чтобы избежать обнаружения.

"Аль-Этави предоставил ценную информацию, которая помогла иракской группе агентств по обеспечению безопасности найти недостающие фрагменты головоломки о передвижении аль-Багдади и местах, которые он обычно скрывал", – сказал один собеседников агентства.

В итоге ЦРУ обнаружило Багдади и передало разведданные Пентагону, сообщили источники CNN. В начале прошлой недели Трамп и вице-президент Майк Пенс получили информацию о том, что с высокой вероятностью лидер террористов скрывается именно там, где его впоследствии и обнаружили. Тогда-то глава Белого дома и приказал военным приступить к разработке конкретных вариантов действий. Они были представлены в пятину.

По словам Трампа, предполагалось, что Багдади в ближайшее время покинет укрытие, однако военные плохо представляли себе, куда именно он может направиться. Когда стало ясно, что лидер ИГИЛ все же не собирается спешить, было принято решение атаковать его.

В интервью телеканалу ABC Эспер изложил новые детали операции. В последние пару недель оперативные группы начали репетировать штурм, отметил он.

"И только с четверга на пятницу президент выбрал свой вариант и дал зеленый свет той операции, которая в итоге и была проведена вчера", – добавил Эспер.

Окончательное решение, однако, было принято лишь утром в субботу, когда Белый дом получил новые разведданные.

За несколько часов до начала рейда военные и разведывательные службы США приступили к интенсивной подготовке. В пять часов вечера по вашингтонскому времени Трамп, Пенс, Эспер, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли и другие военные чиновники собрались в Ситуационной комнате. Глава Белого дома наблюдал за рейдом в режиме реального времени вместе с военными чиновниками – ровно так же, как это делал в свое время его предшественник Барак Обама, наблюдавший за ходом операции против бен Ладена через мониторы.

Непосредственное руководство операцией, по-видимому, осуществлял Пентагон, однако активную роль в этом процессе сыграли также директор ЦРУ Джина Хаспел и исполняющий обязанности директора Национальной разведки Джо Магуайр. Оба не присутствовали в Ситуационной комнате.

Россия относилась к нам великолепно

Об операции был осведомлен крайне ограниченный круг лиц, и лидеры Демократической партии, в том числе Нэнси Пелоси, в него не вошли. "Вашингтон – дырявая тачка", – сказал Трамп, пояснив, что стремился избежать "утечек". "Единственные, кто знал об этом, были те немногие люди, с которыми я имел дело".

В воскресенье Трамп заявил, что Россия и Турция, были заранее уведомлены о начале американской операции, хотя и не знали о том, кто станет ее мишенью и каковы ее детали.

"Россия относилась к нам великолепно", – объявил президент США, заявив, что российские военные, контролирующие соответствующие районы, не стали препятствовать пролету американских вертолетов. "Мы поговорили с ними (с российской стороной – ред.), сказали, что летим туда (в Сирию - ред.), не пояснив, зачем", – пояснил он.

По словам президента США, помощь Штатам помимо России также оказали Турция, Сирия и Ирак. Поблагодарил он за поддержку и сирийских курдов.

Американской спецоперации по ликвидации лидера террористической группировки ИГBK предшествовал телефонный разговор между председателем Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли с главой российского генштаба Валерием Герасимовым, сообщил в понедельник со ссылкой на представителя Милли корреспондент CNN. О деталях телефонного разговора собеседник корреспондент телеканала не рассказал.

Заявления сторон

В российском Министерстве обороны, однако, заявили, что ничего не знают ничего о "содействии пролету авиации США" для проведения спецоперации против лидера ИГИЛ. Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков высказал сомнения в достоверности информации США об убийстве лидера ИГИЛ. Ранее в заявлениях о ситуации в Сирии самого Минобороны России неоднократно обнаруживалась дезинформация.

Министерство обороны Турции сообщает иную информацию: в своем твиттере оно указало, что "военные двух стран обменивались информацией и координировали свои действия".

Со своей стороны командующий курдскими Сирийскими демократическими силами Мазлум Абди заявил о том, что своим успехом операция обязана "совместной работе" курдских формирований и американской разведки.

О том, что спецоперация действительно проходила в районе деревни Бриша недалеко от границы с Турцией, заявил один из полевых командиров в Сирии. В беседе с Reuters он сообщил об участии в операции вертолетов и военных самолетов.

Различные источники в Турции, Сирии, Иране и Ираке подтвердили смерть лидера ИГИЛ.

Многократно убитый

Сообщения о смерти Абу Бакра аль-Багдади ранее появлялись неоднократно, однако до этого момента они ни разу не были подтверждены американскими властями.

Летом 2017 года Министерство обороны России заявляло о том, что аль-Багдади был уничтожен при ударе российскими ВКС по предместьям Ракки, которая на тот момент считалась столицей ИГ. Позже появлялись сообщения о том, что главарь боевиков все еще жив, однако долгое время этому не было подтверждения.

В апреле прошлого года первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба России вице-адмирал Игорь Костюков заявил, что аль-Багдади, скорее всего, находится в Ираке. Спустя несколько недель в интернете появилось видеообращение похожего на главу ИГИЛ человека. В нем он упоминал события, произошедшие незадолго до выхода записи в эфир.

11 июня 2017 года государственное телевидение Сирии заявляло, что Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в Ракке в результате авиаудара. Однако позже эти сведения были опровергнуты, хотя ранение аль-Багдади подтвердили несколько независимых источников.

В октябре 2016-го арабские и иранские средства массовой информации сообщали о попытке отравления лидера ИГ* и трех его полевых командиров.

14 июня 2016-го информационное агентство "Аль-Амак", ассоциированное с ИГ*, сообщало, что аль-Багдади умер "на пятый день священного месяца Рамадан".

В октябре 2015 года сообщалось, что аль-Багдади был ранен в результате авиаудара на границе Сирии и Ирака, но выжил. Ходили слухи, что после ранения он перебрался в Ливию, но они не подтвердились.