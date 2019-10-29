«Белсат»: «Нищие» с фото чужих детей зарабатывают, как айтишники 3 29.10.2019, 9:48

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Журналисты провели расследование.

У метро в инвалидном коляске сидит женщина, которая собирает милостыню, а домой уходит своими ногами. На нее жалуется нищий Алексей – у него пенсия 500 рублей, а милостыней зарабатывает еще до 600 рублей, то есть больше среднего белоруса. Мать девушки с ДЦП рассказывает, как с фотографией ее дочери стоял незнакомый человек в Гомеле – и в глаза говорил, что это его племянница, сообщает «Белсат».

Алексей, собирающий милостыню, получает пенсию 500 рублей. Белорусы мужчину с инвалидностью (у него нет ноги) жалеют и охотно дают милостыню. С каждого несколько копеек, и смотришь – собрал 20 рублей. Если ходить к метро ежедневно, то за месяц пожертвования составят 600 рублей. Если сложить с пенсией, то доход получится 1100 рублей.

«Постоянно здесь машина стояла, одна бегала по машинам собирала, потом начали привозить другую. Ее к лестнице довезут, она встала и пошла по лестнице сама. Не быстро, но идет нормально. В машину тележку забросят и поехали», – рассказывает о своих конкурентах Алексей.

Саше Третьяковой – девять. У нее ДЦП. У мамы девочки есть цель: сделать все возможное, чтобы ее ребенок максимально комфортно чувствовал себя в этом мире: чтобы Саша ходила в школу, за покупками в магазин, готовила еду, могла создать семью. А для этого необходимы регулярные курсы реабилитации: как минимум три в год в Бельгии (стоимость одного курса – 2200 евро). Деньги на лечение дочери собирают с помощью пожертвований, для этого открыли благотворительные счета в банке.

«Люди помогают, у нас в стране очень много чутких хороших людей, люди узнают о нас из интернета», – говорит Наталья Третьякова.

Правда, оттуда, из интернета, о болезни девочки узнали и мошенники. Однажды возле магазина Сашина бабушка встретила женщину, которая просила милостыню с фотографией ее внучки. Второй мошенник орудовал в Гомеле: об этом Наталье рассказала знакомая, которая встретила мужчину, собирающего «на лечение Саши» деньги.

«Она говорит: «Наташа, я чуть не подралась, просто он так доказывает рьяно. Я с тобой по телефону разговариваю, а он все равно доказывает, что Саня ему племянница какая-то. Просто с пеной у рта!»- рассказывает историю мошенничества Наталья Третьякова.

Схема у мошенников простая: нашел информацию о больном ребенке в интернете, напечатал ее и вышел на улицу. В благотворительный фонд «Шанс» поступают письма о том, что на улице люди собирают деньги на лечение и даже называют себя работниками фонда. Но в 99% случаев на улице на лечение больных детей деньги собирают мошенники – говорят в фонде.

«Самый простое вопрос, который вы можете задать, – это покажите копии документов вашего ребенка. Как правило, фамилия ребенка совпадает с фамилией мамы. И копия свидетельства о рождении может это подтвердить», – комментирует Наталья Маханько, директор международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс».

Но есть и еще одна схема: мошенники звонят родителям больных детей, представляются волонтерами и предлагают свою помощь. И действительно, процент от собранных денег потом перечисляют на счет ребенка. Так, в случае, если кто-то из благотворителей решить проверить информацию и позвонит настоящим родителям, которые чаще всего верят псевдоволонтерам, – у мошенников будет алиби.

«Надо давать деньги не наличными. Самый простой способ спросить, по каким реквизитам вы можете перечислить деньги. Если человек будет готов предоставить такую информацию, то вы перечислите деньги. Но, к сожалению, чаще всего люди отказываются от такого вида помощи», – рассказывает директор международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс».

Один из распространенных видов мошенничества в интернете такой. Человек называет себя волонтером, входит в доверие к родителям, берет данные для перечисления денег на ребенка, а потом начинает сбор средств. И выглядит будто все честно. Но к расчетным данным ребенка мошенник добавляет, например, реквизиты собственного электронного кошелька. Получается, что как бы и помог, но и сам заработал. Поэтому следует проверять сведения для перечисления, которые вам дают, с теми, что можно найти на сайтах фондов или банков.

Год назад Белорусский Красный Крест и компания «Satio» сделали исследование на тему благотворительности и пожертвований. Выяснили, что на добрые дела белорусы отдают за год 88 миллионов евро. По мнению людей, самый удобный способ давать деньги на благотворительность – передавать их лично. Но важно, чтобы эти деньги не попали в руки мошенников. Ведь пока белорусы дают деньги мошенникам, совсем рядом родители из последних сил борются за жизнь больного ребенка.