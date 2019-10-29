Илья Шкурин повторил рекорд футбольного чемпионата Беларуси 29.10.2019, 10:03

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Ранее такое удавалось только Михаилу Гордейчуку.

Нападающий "Энергетика-БГУ" Илья Шкурин стал всего лишь вторым футболистом за 10 лет, которому удалось преодолеть отметку в 15 голов в чемпионате Беларуси. На этом временном отрезке подобное удавалось лишь Михаилу Гордейчуку, который в 2017 году отметился результативными ударами 18 раз, сообщает pressball.by.

Кроме того, Шкурин единственный среди футболистов нынешнего чемпионата, которому удавалось дважды забивать не менее трех голов за матч. К тому же Шкурин, трижды отличившись в поединке с минским "Динамо", стал автором 200-го хет-трика в истории высшей лиги.

Также в нынешнем чемпионате Илья уже 5 раз исполнял пенальти, и всякий раз был точен. Столь же много и точно пробивал с "точки" лишь солигорец Элис Бакай. При этом отныне Шкурин возглавляет не только реестр бомбардиров первенства-2019 (17 голов), но и список самых полезных футболистов — 20 (17+3) баллов. Последний раз среди белорусов в год 20-летия столь же результативно действовал другой витеблянин Сергей Корниленко, который в далеком уже 2003 году в составе минского "Динамо" забил 18 голов.