Зеленский: Хотим роста экономики больше запланированных 3,7% 6 29.10.2019, 10:14

1,127

Глава Украины встретился с вице-президентом Европейского инвестиционного банка.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 октября во время встречи с вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вазилом Гудаком выразил надежду, что Украина превзойдет запланированные показатели экономического роста, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Президент пригласил ЕИБ приобщиться к реализации инфраструктурных проектов и поблагодарил банк за поддержку Украины.

"Сегодня главное, чего хочет наша команда – это больших изменений… У нас действительно очень большие ожидания. Хотим расти больше, чем запланировано. Наш консервативный прогноз роста экономики на следующий год – 3,7%. Но мы стремимся к более быстрому росту", – заявил Зеленский.

По его словам, Верховная Рада приняла законы о концессии и дерегуляции, разблокировала приватизацию государственных предприятий, что поможет привлечь инвестиции в инфраструктуру Украины и поспособствовать созданию новых рабочих мест. Также принят ряд законов, касающихся перезагрузки правоохранительной системы Украины, что важно для защиты прав инвесторов.

Зеленский отметил, что один из главных приоритетов – это инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры.

"Поэтому Украина заинтересована в совместных проектах с ЕИБ, направленных, в частности, на восстановление инфраструктуры и строительство дорог в Донецкой и Луганской областях, на развитие аграрного сектора и поддержку малого и среднего бизнеса", – сказано в сообщении. Украинский президент отметил, что сейчас портфель проектов Европейского инвестиционного банка в Украине достиг €5,9 млрд и может быть увеличен.

2 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что внутренний валовый продукт (ВВП) Украины должен вырасти на 40% в течение пяти лет. Согласно прогнозам премьера, рост украинской экономики приведет к появлению более миллиона новых рабочих мест. Глава правительства объяснил, что в 2020 году рост экономики должен составить не менее 5%, а во все последующие – не менее 7%.

23 октября Кабмин утвердил обновленный макропрогноз на 2020–2022 годы. Согласно первому сценарию, рост ВВП в 2020 году ожидается на уровне 3,7%, согласно второму – 4,8%. Гончарук сообщал, что проект госбюджета на 2020 год будут строить, исходя из первого, более консервативного, сценария.

Согласно программе деятельности правительства, которую Верховная Рада утвердила 4 октября, в течение пяти лет Кабмин ожидает привлечения $50 млрд прямых иностранных инвестиций.