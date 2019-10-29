Оксана Юшкевич: Большинство населения против Лукашенко и его холопов 4 29.10.2019, 10:20

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Телевыступление кандидата от «Европейской Беларуси», которое напугало власти.

Обращение к избирателям кандидата в депутаты по Чкаловскому округу №96 Оксаны Юшкевич не прозвучало ни по радио, ни по телевидению. Мало того, активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» незаконно пытаются снять с выборов, сообщает пресс-служба кампании.

Оксана Юшкевич записала видео своего обращения, которое было выложено на Youtube.

Ниже — его текст:

- Добрый день друзья!

Меня зовут Оксана Юшкевич. Я представляю гражданскую кампанию «Европейская Беларусь» и являюсь кандидатом в депутаты по 96-му Чкаловскому округу. Главное, чего мы добиваемся - это смена власти на всех уровнях, это закрытие белорусской АЭС, это возвращение честных выборов, это достойная жизнь для всех нас на родине.

Режим Лукашенко панически боится того, чтобы вы узнали о наших требованиях, о том, что большинство населения против него и его холопов, боится потерять свое кресло. Поэтому некоторым кандидатам от «Европейской Беларуси» отказали в регистрации, а моему доверенному лицу — известной журналистке Ирине Халип запретили выступать на телевидении и радио от моего имени.

Власти так нас боятся, что нарушают собственные законы. Их «выборы» - это цирк. Так что сейчас давайте возьмем в большие кавычки слова «кандидат в депутаты». Потому что сегодня в Беларуси нет депутатов и нет выборов.

Когда-то в Беларуси был парламент. Он назывался Верховным Советом. Он прожил короткую, но запоминающуюся жизнь – целых 6 лет. А 23 года назад, в ноябре 1996 года, когда было собрано нужное количество депутатских подписей за импичмент президента, Лукашенко понял, что парламент ему не только не нужен, но и смертельно опасен. И разогнал его. А вместе с ним – законодательную власть и институт выборов.

Теперь вместо парламента у нас лишь бюро регистрации декретов и указов Лукашенко - личная канцелярия, облекающая его идеи в форму законов и единогласно их принимающая.

У нас нет выборов. Много лет существующая власть глубоко презирает вас, лишая возможности выбирать. Ваши голоса прямо из избирательной урны отправляются в урну для мусора. Никого не интересует, за кого вы голосовали. Власть делает этот выбор за вас. Не верьте им! Они ни за что не допустят свободных выборов, потому что прекрасно понимают: в этом случае им придется отвечать за содеянное по всей строгости закона.

Возвращение свободных выборов не может произойти без смены власти на всех уровнях.

Впрочем, смена власти может и не понадобиться, потому что некого и не на кого будет менять.

На северо-западе страны, в Островецком районе, уже через несколько месяцев маньяк-диктатор хочет запустить АЭС. Это крайне опасный объект. АЭС начали строить без референтного проекта, без экспертиз, без общественного обсуждения.

Во время пробной установки строители умудрились уронить на землю корпус реактора. На строительстве АЭС регулярно гибнут рабочие. Это происходит из-за нарушения норм безопасности и трудового законодательства. Они работают вахтовым методом, включая крановщиков и тех, чья работа ответственна и требует постоянной концентрации внимания. Представляете себе крановщика, работающего 12 часов в сутки, 12 дней без выходных? Представляете качество его работы? Даже если бы это был супермен, он не смог бы выполнять сложные операции с такой интенсивностью работы.

Белорусская АЭС имеет все шансы стать самой безопасной атомной станцией в мире — в том случае, если она никогда не будет достроена. Потому что у Беларуси нет ни средств, ни кадров, ни технологий, ни опыта обращения с ядерным объектом. Правда, после Чернобыля у Беларуси есть другое «наследие» — семь тысяч километров зоны отселения и сотни мертвых деревень на юго-востоке страны. Теперь источник такой же опасности появится на северо-западе. Очень симметрично, не так ли?

Мы требуем прекращения строительства и закрытия белорусской АЭС.

Вы, конечно, можете спросить: если в Беларуси нет выборов, зачем вы, представители «Европейской Беларуси», в этом участвуете? Отвечаю. В рейтинге свободы прессы Беларусь находится на 153 месте из возможных 180. Позади остались разве что Туркменистан и Северная Корея. Это значит, что в Беларуси нет не только свободных выборов, но и свободной прессы. Независимые газеты давно уничтожены режимом. Самый известный независимый сайт – «Хартия'97» – второй год официально заблокирован в Беларуси. Избирательная кампания — одна из немногих возможностей обратиться к вам.

Не верьте диктатору и его пособникам! Они врут, им плевать на нас. Только вместе мы можем сменить власть. Только вместе мы сможем вернуть то, что по праву принадлежит народу – честные и свободные выборы. Только вместе мы отправим диктатора на свалку истории.

И мы сделаем это в течение ближайшего года.

Лукашенко уйдет, и тогда в нашей стране пройдут настоящие свободные выборы.

А сейчас мы все вместе должны громко сказать:

Колхозной диктатуре — баста!

Островецкой АЭС — баста!

Будем вместе, и Беларусь станет свободной. Уже скоро.