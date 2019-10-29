Как журналист ездил по городу со скоростью 50 километров в час 5 29.10.2019, 11:00

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В Беларуси идет обсуждение возможных поправок в ПДД.

Как журналист «Вечернего Гродно» Евгений Лебедь ездил по городу со скоростью 50 километров в час и что из этого вышло, почему важна координация дорожного движения, а не скорость и как гродненцы реагируют на возможные изменения.

В Беларуси идёт обсуждение возможных поправок в Правила дорожного движения, которые предусматривают ограничение скорости в населённых пунктах с 60 до 50 км/ч. Одни эксперты считают, что такие меры повысят безопасность на дороге, другие уверены, что снижение повлечёт проблемы, например экологические.

Пока вопросов больше, чем ответов, поэтому журналист сел за руль, провёл несколько экспериментов и опросил экспертов и водителей.

Тише едешь — дальше будешь?

Решил проехать по одной из главных дорожных артерий города со скоростью 50 и 60 км/ч и сравнить. Маршрут — от ТРК «Тринити» на Янки Купалы до перекрёстка улиц Советских Пограничников и Поповича. На участке установлены информационные табло «зелёной волны», но включены они не всегда. Катался в семь часов вечера, когда в городе нет пробок, но и движение ещё интенсивное.

Стартую на зелёный с путепровода и двигаюсь в сторону филармонии. Везде успеваю проехать и попадаю на красный только на пешеходном переходе за хлебозаводом. Зато на разрезном кольце по ходу движения загорается зелёный, пропускаю вечно спешащую маршрутку и продолжаю движение. Дальше без остановок до перекрёстка Советских Пограничников — Поповича. Жду зелёный и смотрю на секундомер. Время в пути — 7:28. Проезжаю весь путь на скорости 60 км/ч — стою на нескольких светофорах, но итоговое время 6:20. Получается, время в дороге практически одинаковое, остановок больше на 60 км/ч.

Время в пути — это не самое главное. Выбрав 50 км/ч, ехал на третьей передаче при 2500 оборотах, а 60 км/ч — на четвёртой передаче при 2000 оборотов. Расход топлива при медленной езде выше, равно как и выше выброс вредных веществ. Несколько лет назад специалисты БНТУ подсчитали количество выбросов при проезде искусственных неровностей. При езде 40 км/ч и последующем разгоне выбросы увеличиваются в двенадцать раз. Конечно, плавное движение без остановок на 50 км/ч не приведёт к таким цифрам, но показатель останется высоким.

Как я стал раздражителем

Второй эксперимент показал, что автолюбители ментально не готовы к переменам. Несколько дней ездил по городским улицам со скоростью 50 км/ч и наблюдал реакцию водителей. Решил «тошнить» в правой полосе, чтобы остальных не доводить до агрессии. Раньше идущие сзади авто опережали меня при проезде «спящих полицейских», сейчас позади оставались разве что городские автобусы и троллейбусы. Для гродненских водителей важно выиграть хотя бы пару метров, и плевать, что ближайший светофор соберёт всех вместе. Не верите? Чаще смотрите в зеркало заднего вида и увидите, как вас обходят даже на 60 км/ч. В Гродно далеко не все едут ровно 60 км/ч, и это давно не секрет. Будут соблюдать 50 км/ч? Только если технические средства позволят выявлять нарушение (а значит, штрафовать) скоростного режима до 10 км/ч.

У пешехода есть шансы выжить

Инструктор по вождению гродненской автошколы Александр Плескач уверен, что при снижении скорости до 50 км/ч на перекрёстках будет меньше выездов на красный, но самое главное — безопасность пешеходов.

— Если машина сбивает пешехода на скорости 50 км/ч, то у него есть шансы выжить, — замечает он. — Кроме этого водители не будут терять время в пути, ведь средняя скорость автомобиля сейчас около 30 км/ч. Чтобы убедиться в этом, можно посмотреть данные бортового компьютера.

Александр уверен, что уменьшится аварийность на выездах с второстепенных дорог, ведь водитель быстрее наберёт скорость потока.

Вместе с изменениями в ПДД нужно корректировать Кодекс об административных правонарушениях, так как многие водители всё равно не соблюдают скоростной режим и превышают его на 9–19 км/ч. За границей ответственность начинается с превышения в несколько километров в час. Значит, нужно разрабатывать более точные приборы фиксации, которые бы могли выявлять нарушителей режима в пределах, например, 5 км/ч. Но ужесточение требований должно коснуться и пешеходов — нужно запретить пользоваться телефонами и наушниками на пешеходных переходах.

Александр согласен с тем, что в городе есть где разогнаться до 70 км/ч: например, на гродненской кольцевой несколько участков. В центре города скорость можно регулировать с помощью знаков с табличкой времени действия, чтобы водители не тащились 50 км/ч по пустым дорогам с девяти вечера до шести утра.

Нужно не снижение скорости, а координация

Декан автотракторного факультета, доктор технических наук, доцент, профессор кафедры «Транспортные системы и технологии» Денис Капский считает, что понижение в городах скорости движения машин до 50 км/ч нецелесообразно.

— Конечно, с точки зрения безопасности это решит проблему, но на участках, где с 50 км/ч можно разгоняться до 70, вырастает коэффициент вариации, а это в свою очередь повышает опасность, — уверен учёный. — Нужна координация транспортных потоков. Пусть она работает на скорости 50 км/ч при условии, что водители будут двигаться безостановочно. Безопасность — это не только аварийность. Это совокупность социальных, экономических, экологических и других показателей.

Денис Капский придерживается мнения, что нужно использовать новые методы организации дорожного движения: освобождать центры городов от транспорта, чтобы улучшить экологию, а где нужно — увеличивать скорость движения. Необходимо повышать совокупное качество дорожного движения.

Как гродненские водители относятся к возможному снижению скорости до 50 км/ч. Оказалось, что многие впервые услышали об этом.

Иван, 72 года:

— Я за рулём с малых лет. Ограничивать скорость нужно там, где это необходимо. Сейчас въехал в город со стороны Лососно. Там хоть до 80 разгонись, никому не мешаешь, так что, везде 50 ставить?

Оксана, 52 года:

— Вы представляете, какие пробки будут. Я стараюсь соблюдать скоростной режим, еду 60–65 км/ч. Вообще, в Гродно хорошие дороги. Есть «безлюдные» участки, почему бы там, наоборот, не поднять скорость? Что касается пешеходов, то мгновенно не затормозишь даже на 50 км/ч.

Анатолий, 63 года:

— Я за рулём уже полвека. Двигаться по городу комфортно, никто ведь не запрещает ставить знаки 40 км/ч возле школ или детских садов. Нужно заниматься пешеходами. Они увлечены телефонами, не смотрят по сторонам, а ведь транспорт — это техника, она бывает непредсказуемой.

Сергей, 60 лет:

— Объездил всю Европу, там, наоборот, повышают скорость. Безопасность? Всё зависит от водителя. У одного и на 70 км/ч всё будет нормально, а другой при 50 создаст помехи и аварийную ситуацию. Есть нормальные водители и пешеходы, а есть недисциплинированные. В Гродно проблема в том, что знаки стоят в «чистом поле», как возле бывшего поста ГАИ при повороте на старую дорогу к Вертелишкам. Зачем там ехать 60 км/ч?

Эдвард, 58 лет:

— Эти изменения нецелесообразны. Нужно повышать культуру вождения, а не ограничивать скорость. 60 — это нормально, но проблема в том, что водители не соблюдают режим. Нужно переоборудовать кольцевую, которая превратилась в «придворовую». Меня удивляет, как на Курчатова – Дзержинского во время реконструкции не сделали развязку, потому что дорого. Как же экология? Это капитальное вложение в наше будущее, ведь количество транспорта растёт, а строят по меркам тридцатилетней давности.