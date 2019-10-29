Ученые случайно изобрели «эликсир молодости» 1 29.10.2019, 11:08

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иллюстрационное фото

Новая технология удивила специалистов.

Американские учёные из Калифорнийского университета попробовали создать коктейль из нескольких гормонов и лекарственных препаратов, чтобы посмотреть, как он повлияет на иммунитет человека. Результат исследования неожиданно удивил специалистов, пишет orthodox.od.ua.

Учёные хотели выяснить, сможет ли напиток восстановить тимус (вилочковую железу) пожилого человека. Тимус отвечает за иммунитет в организме и с возрастом сжимается и забивается жировой тканью.

Результаты исследования показали, что ДНК добровольцев помолодели на два года, а у семи человек исчезла жировая ткань и заменилась нормальной. Известно, что пациенты пили коктейль на протяжении двух лет.

Учёный отметил, что делать какие - то определённые выводы пока рано. По его словам, новую технологию стоит проверить на разных возрастных и этнических группах.