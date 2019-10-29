Евгений Афнагель: Власти испугались лозунга «Баста колхозной диктатуре!» 2 29.10.2019, 11:19

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Фото: «Белсат»

Кандидаты «Европейской Беларуси» будут продолжать избирательную кампанию.

Избирательные комиссии сняли с выборов уже четырех кандидатов кампании «Европейская Беларусь». Но кандидаты направили жалобы в Минскую городскую комиссию, рассказал «Белсату» координатор гражданской кампании Евгений Афнагель.

Всего избирательные комиссии зарегистрировали от кампании «Европейская Беларусь» 14 человек. Но есть опасение, что многие будут сняты с выборов.

«Комиссии сняли четырех наших активистов. Это Оксана Юшкевич (Минский-Чкаловский избирательный округ № 96), Павел Юхневич (Минский-Пушкинский избирательный округ №103), Ольга Николайчик (Минский-Уручский округ №107), Артем Черняк (Минский-Партизанский округ №110). Многие другие уже получили по одному предупреждению. И вполне вероятно, что они будут сняты», – рассказал «Белсату» Евгений Афнагель.

Основанием для снятия кандидатов стало использование ими «материалов, которые не имеют отношения к политической кампании». После нескольких предупреждений кандидатов просто лишают регистрации.

«Мы видим, что власти испугались лозунга «Баста колхозной диктатуре!». Половина предупреждений были именно из-за этого лозунга. А остальное – просто мелкие придирки», – отмечает Евгений Афнагель.

Но несмотря на лишение регистрации, активисты кампании продолжают свои пикеты.

«Согласно избирательному кодексу кандидаты имеют право продолжать агитационную кампанию, если они направили жалобы в комиссию высшей инстанции. В Минске это городская комиссия. Все четверо кандидатов, которые были сняты окружными комиссиями, сегодня обжаловали это решение в городской комиссии. Поэтому пикеты проводились вчера, сегодня и будут проводиться завтра», - добавил Евгений Афнагель.