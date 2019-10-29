И улыбаются белозубыми улыбками 1 Антон Орех, «МБХ-медиа»

29.10.2019, 11:32

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Антон Орех

А с кем еще дружить путинской России?

Бархатный сезон закончился, в Сочи появились свободные номера в гостиницах, и в эти апартаменты заселились лидеры и министры из нескольких десятков африканских стран. Президенты, премьеры, деспоты, диктаторы. Некоторые, говорят, даже отведывали человечину. А некоторые правят дольше, чем вы живете на свете. Теодоро Обианг 3 августа отметил юбилей — 40 лет на посту главы Экваториальной Гвинеи, который он отвоевал в ходе военного переворота. Это всё равно как Ленин правил бы как минимум до запуска первого спутника в 1957.

Вот такие у нас друзья. Вот этим друзьям мы в знак дружбы и благорасположения простили для начала 20 миллиардов долларов. И тут же наобещали новых кредитов, наподписывали контрактов на поставки оружия и объявили о создании российской военной базы в ЦАР. Там, где год назад убили наших журналистов, которые собирались рассказать как раз об этом — о всей полноте дружбы России с банановыми и кокосовыми режимами в черных дырах Черного континента.

За время правления Путина Россия простила вот таких долгов уже на полторы сотни миллиардов долларов всем подряд. Прощала ливийцам и афганцам как раз в тот момент, когда в этих странах находили диковинные залежи ископаемых. Но мы же не империалисты, нам чужие богатства за долги не нужны. Мы лучше еще продадим этим странам танков и «калашей» для строительства мирной жизни.

Это старая советская традиция. Посадить себе на шею любого, кто поклянется в верности идеалам марксизма или даст слово стоять против Америки до последнего вместе с нами. Можно дать им денег, можно вообще подарить им какую-нибудь ГЭС с плотиной.

Конечно, надежды на то, что долги нам когда-нибудь вернут, было мало — а так мы с африканцами наладим на будущее доверительные отношения.

Но вот у меня вопрос: а со своим народом наша власть наладить доверительные отношения не хочет? У населения кредитов почти на 15 триллионов рублей! Общая сумма долгов по ЖКХ превысила полтора триллиона — и это как раз сопоставимо с прощенными африканцам 20 миллиардами долларов. Про долги предприятий и фирм я вообще промолчу.

Конечно, зачастую люди сами виноваты в своих проблемах. Но разве совсем не виноваты в своих проблемах страны Африки? Долги тянут людей на жизненное дно. Люди кончают с собой, идут на преступления, чтобы расплатиться, записываются в наемники на Донбасс и в ту же Африку. Но никто не собирается за просто так прощать их долги и кредиты.

То ли дело Африка! Вот что она будет закупать у России теперь по новым контрактам? Опять оружие. Какое развитие может быть у страны, которая делает ставку на приобретение оружия? Что она сможет построить с этими ракетами и бронетранспортерами? С их помощью можно только доломать то, что еще не сломано. А потом попросить о новом списании и новых кредитах!

Но с другой стороны — а с кем нам еще дружить? Что мы можем предложить миру — какие товары и услуги, кроме углеводородов и вооружений? Развитые страны наше оружие покупают редко и мало — у них свое имеется. В развитых странах — развитые стандарты демократии и закон. А в Африке — дичь, до которой даже мы еще, слава богу, не дошли. Но с такими режимами нам проще говорить на одном языке и решать мутные дела.

Впрочем, даже не «нам». Россия в этом участвует формально. А реально пользу извлекают Пригожин, Малафеев и другие приятели и друзья нашего президента. Тайные армии ЧВК, купленные с потрохами местные чиновники вплоть до высших. Где еще позволят так хозяйничать российским «повОрам»? Как тут вообще удивляться причудам так называемого «расследования» убийства Джемаля, Расторгуева и Радченко? Когда убийцы со следователями очевидно заодно и можно даже не придумывать правдоподобных версий.

Наши хитрецы уверены, что держат Африку в кулаке. Но я бы не обольщался. Советский Союз погорел, в том числе, и на этой странной уверенности. Путин правит Россией 20 лет, но Теодоро Обианг — все 40! И в хитрости нашему никак не уступит.

У африканских правителей нет никаких интересов, кроме интереса удержаться у власти и ограбить свой народ. И они нашли дураков в лице русских, которые будут давать им деньги, оружие и всегда прощать все долги, которые они нам даже не собираются возвращать. В первый же день, когда берут в долг, знают, что не вернут. И улыбаются своими белозубыми улыбками.

Антон Орех, «МБХ-медиа»