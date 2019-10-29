«Брестская весна»: Полина Шарендо-Панасюк поставила на место областную комиссию 7 29.10.2019, 11:53

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Полина Шарендо-Панасюк

Кандидат от «Европейской Беларуси» требует от властей соблюдать собственные законы.

28 апреля состоялось заседание Брестской областной комиссии по выборам «депутатов палаты представителей».

Комиссия оставила решение окружной комисии (ОИК-1) об отмене решения о регистрации кандидатом активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк без изменений, а жалобу кандидата — без удовлетворения, сообщает «Брестская весна».

В пристутствии международных наблюдателей от ОБСЕ председатель комиссии Александр Коляда запретил наблюдателю, которого выдвинули граждане, Владимиру Величкину, снимать заседание. В то же время снимать было разрешено человеку с микрофоном, на котором была наклейка с цифрой четыре. То есть, областная комиссия пытается искусственно создать впечатление «открытых и гласных» выборов.

С самого начала было видно, что комиссия руководствуется не законом, а установкой сверху.

После жалобы Полины Шаренды-Панасюк заслушали председателя комиссии Брестского Западного избирательного округа № 1 Тамару Наумовец: «Я в самом начале всех устно предупреждала, что агитацию надо было проводить в рамках законодательства, потом еще раз. Потом из милиции вы получили два представления, потом еще одно, что доверенное лицо Андрей Шарендо призывал к свержению действующей власти. Мы единогласно на комиссии приняли решение отменить решение о регистрации соответственно ст. 70-1».

Затем на комиссии посмотрели видео оперативных снимков, в том числе выступление Полины Шерендо-Панасюк на ТВ.

«Для чего прокрутили этот ролик? В выступлении нет клеветы и оскорбления должностных лиц. Оскорбления в отношении каких должностных лиц и какие экспертизы проводились?» - спросила комиссию кандидат.

«С момента решения окружной комиссии вы не кандидат», - вмешался Александр Коляда.

«Тогда послушайте запись разговора с членом областной комиссии Валентиной Ивановной!» - настаивает Полина Шарендо-Панасюк.

Слушают запись: «Пока ваша жалоба не рассмотрена, вы кандидат в депутаты».

Александр Коляда: «Это к делу не имеет отношения …»

Началась дискуссия, бросилось в глаза, что председатель областной комиссии задавал кандидату вопросы и тут же мешал ей на них отвечать.

Член комиссии, выдвиженец «Союза офицеров: «Вы предлагаете загнать нас в зависимость, выступаете против АЭС».

«Слова «сохранение власти диктатором» - это оскорбление, - подхватил Коляда, - но еще хуже — распространение».

Но Полина Шерендо-Панасюк умеет держать удар. Посрамить кандидата за которого подписалось полторы тысячи избирателей, Александру Коляде не удалось.

Комиссия единогласно признала решение ОИК-1 обоснованном: «Что хотели, то и получили».

Кандидат от жителей Бреста Полина Шарендо-Панасюк намерен бороться за право участвовать в выборах до конца.