«Квартиру продают, но себя и ребенка не выписывают, после сделки просят месяц на поиск жилья» 5 29.10.2019, 11:44

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Минчане оказались в неоднозначной ситуации.

Бывает так, что на какой-то квартире буквально свет клином сошелся: место, цена, ремонт — все совпало. Есть только несколько незначительных (на взгляд продавца) нюансов, которые очень тревожат душу покупателя, выкладывающего огромные суммы за «квадраты», пишет «Онлайнер».

В не совсем понятную для себя ситуацию попал один из пользователей форума: мужчина хочет купить жилье, но вот опасается, что после совершения сделки купли-продажи распрощаться с бывшими собственниками, возможно, будет сложно.

— Хочу приобрести квартиру, уже нашел вариант, — пишет мужчина. — Квартира продается через агентство, но в этой квартире прописана семейная пара с малолетним ребенком (8 лет). Условия продавцов: они продают мне квартиру, не выписываясь (некуда выписываться), потом (после продажи) начинают подбирать себе вариант покупки квартиры с меньшим метражом (продают 3-комнатную, покупают 1-комнатную). Со слов продавцов, в течение одного — полутора месяцев они подыщут вариант, перепропишутся и выедут уже из моей квартиры. Но у меня есть опасения, что могут просто не выписываться сами и ребенка не выписывать, а также «не спешить» с покупкой квартиры. Конечно, в договоре будет указан крайний срок выписки, но все же… несовершеннолетний есть несовершеннолетний.

Хотел бы обезопасить себя. С продавцами лично не знаком, видел при просмотре квартиры. Понимаю, что агентство может удержать с них небольшую часть денег в качестве страховки и вернуть им только после выписки, но эта сумма в эквиваленте $2000 — ничто по сравнению с проблемами, которые могут возникнуть, если люди просто не захотят или не смогут выписаться.

Хотел бы узнать, стоит ли связываться с таким вариантом, а также что делать, если все-таки связался и человек не захочет выписываться, зная, что он с малолетним ребенком? Также хотел узнать, что будет, если до сделки 1 из родителей выпишется вместе с ребенком, а второй — останется прописанным (в качестве гарантии, что я им разрешаю пожить до приобретения квартиры), сможет ли тот член семьи, который остался прописан после сделки со мной (продажи мне квартиры), прописать обратно к себе (уже в мою квартиру) своего несовершеннолетнего ребенка?

Ситуацию объясняет юрист Татьяна Ревинская:

— С марта 2013 года упростилась процедура продажи квартир, в которых проживают или прописаны несовершеннолетние. Если ранее для того, чтобы продать квартиру, в которой проживают дети, необходимо было получить согласие органов опеки и попечительства, то теперь такое согласие нужно только при продаже (дарении, мене) квартиры, в которой проживают несовершеннолетние, признанные находящимися в социально опасном положении либо нуждающимися в государственной защите (п. 2 ст. 75 ЖК). В исполкомах ведется учет детей, признанных нуждающимися в государственной защите.

В договоре купли-продажи квартиры следует указать, что «лиц, за которыми сохраняется право пользования отчуждаемой квартирой, не имеется». Как правило, вопросы освобождения проданной квартиры и снятия лиц с регистрационного учета регулируются дополнительным соглашением между сторонами сделки (хотя такие условия можно включить и в сам договор). В таком дополнительном соглашении, как правило, оговариваются определенные сроки для совершения указанных действий и ответственность за их нарушение (неисполнение обязательства) обычно в виде пени либо обеспечительного платежа, который затем возвращается продавцу.

После получения свидетельства о государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость новый собственник может зарегистрироваться в приобретенном жилом помещении. Однако сделать это будет возможно только тогда, когда прежний собственник и члены его семьи будут сняты с регистрационного учета. Следует обратить внимание, что сняться с регистрационного учета по месту жительства, не имея другого места жительства, нельзя.

Соглашаться или нет с предоставлением продавцу срока для освобождения жилого помещения и «выписки» из него — решать покупателю. Однако последний должен понимать, что в случае невыполнения продавцом обязательств в данной части, предстоит судебное разбирательство, поскольку решить вопрос о выселении и снятии с регистрационного учета бывшего собственника и членов его семьи возможно будет только в судебном порядке, в соответствии с ч.7 ст. 157 Жилищного Кодекса, согласно которой «члены, бывшие члены семьи бывшего собственника жилого помещения, проживающие в этом жилом помещении и давшие согласие на отчуждение или залог жилого помещения и не указанные в соответствующем договоре в числе лиц, за которыми при переходе права собственности сохраняется право владения и пользования жилым помещением, в случае отказа освободить жилое помещение по требованию нового собственника подлежат выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения». Аналогичное правило распространяется и на тех лиц, которых прежний собственник «пропишет» в жилом помещении после заключения договора купли-продажи.

Проще говоря, «выписать» и выселить бывшего хозяина, членов его семьи и всех, кого они прописали, можно, т. к. они нарушают права нынешнего собственника полностью владеть и распоряжаться квартирой (п. 1 ст. 210 Гражданского Кодекса).