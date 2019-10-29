В аварии под Северодвинском произошла цепная ядерная реакция 1 29.10.2019, 11:56

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По сей день неясно, что именно случилось в августе на военном полигоне на севере России.

"Было ли это неудачное испытание оружия? По сей день неясно, что именно случилось в августе на военном полигоне на севере России. По мнению правительства Германии, результаты измерений дают важную информацию", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel (перевод — inopressa.ru).

"Ответ федерального правительства на запрос депутата от партии "зеленых" Сильвии Коттинг-Уль, имеющийся в распоряжении Der Spiegel, доказывает: в инциденте в любом случае произошла цепная ядерная реакция. Версия с радиоизотопной батареей является, таким образом, недействительной", - пишет издание. То, что под Северодвинском произошел взрыв сравнительно безопасного радиоизотопного источника питания, утверждали ранее российские власти, говорится в статье.

"Главным аргументом в оценке правительства являются измерения российской метеослужбы Росгидромет, проведенные в регионе. Согласно измерениям, там были обнаружены продукты распада некоторых короткоживущих инертных газов, "которые в свою очередь сами являются продуктами ядерного расщепления", говорится в ответе".

"По оценке правительства, возможно, произошла авария в условиях критичности. Такое происшествие можно в некоторой степени представить себе как взрыв очень маленькой атомной бомбы. Слишком много расщепляющегося ядерного материала находится в узком пространстве, происходит неконтролируемая цепная реакция", - поясняет автор статьи Кристоф Зайдлер.

"Авария в условиях критичности произошла, например, в 1999 году на японском ядерном объекте Токаймура. Тогда работники загрузили в резервуар слишком большой объем соединения урана, что вызвало самопроизвольную цепную реакцию. Погибло два человека. По международной шкале ядерных событий (INES) инциденту был присвоен четвертый уровень из семи".

"Причиной происшествия под Северодвинском наряду с аварией с возникновением критичности могла быть и "авария, связанная с реактором, работавшим во время или незадолго до происшествия", считает правительство ФРГ. Однако далее в ответе правительства говорится: "Тем не менее, о наличии в регионе Северодвинска гражданской АЭС неизвестно".

По оценке экспертов, выделившееся количество энергии соответствует энергии, вырабатываемой ядерным реактором мощностью 50 МВт, работающим в течение одной минуты.

"По мнению правительства, "отсутствие прочих типичных продуктов распада в воздухе свидетельствует об их удерживании", что означает: какой бы объект ни взорвался 8 августа, он, вероятно, упал в Белое море. Это способствовало тому, что большая часть радиоактивной нагрузки, вызванной, например, йодом или цезием, была изолирована".

"Депутат от партии "зеленых" Коттинг-Уль, председательница комитета по охране окружающей среды в бундестаге, критикует, что как в инциденте на ядерном объекте "Маяк" в октябре 2017 года, так и сейчас после взрыва под Северодвинском, отсутствует важная информация: "Две тяжелейших после Фукусимы ядерных аварии произошли в России, но вместо того, чтобы расследовать их надлежащим образом, Москва занимает выжидательную позицию и пытается замять дело. Спустя более чем тридцать лет после Чернобыля Кремль, очевидно, не сделал для себя никаких выводов". Депутат призывает правительство Германии настоять на расследовании инцидента, передает Der Spiegel.