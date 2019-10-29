Диетологи назвали лучший овощ для укрепления иммунитета 29.10.2019, 12:11

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Он богат йодом и витамином С.

Специалисты назвали полезные свойства брокколи. Главным из них является укрепление иммунной системы человека. Брокколи богата йодом и витамином С, пишет lenta.ua.

При регулярном употребление йод помогает нормализовать работу щитовидной железы и привести в норму гормональный фон, а витамин С – положительно воздействует на иммунитет.

Также в овоще содержится клетчатка, необходимая для нормальной работы ЖКТ. Калий, железо и натрий приводят в норму уровень гемоглобина, а также положительно воздействуют на работу сердечно-сосудистой системы.

Брокколи является низкокалорийным продуктом, так как в 100 граммах содержится только 34 ккал. При этом специалисты рекомендуют обратиться за консультацией к врачу при возникновении каких-либо проблем со здоровьем при регулярном употреблении овоща.