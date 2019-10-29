Ольга Николайчик: Действия тунеядцев во власти выглядят комично 2 29.10.2019, 12:19

Ольга Николайчик

Бюджет прожиточного минимума «подняли» на стоимость талончика.

Недавно стало известно, что в Беларуси с 1 ноября повышается размер бюджета прожиточного минимума. Белорусские власти решили его издевательски поднять всего на 92 копейки и после этого он составит 230,91 рубля.

Сайт Сharter97.org попросил прокомментировать ситуацию кандидата в депутаты по Уручскому избирательному округу №09 города Минска от гражданской кампании «Европейская Беларусь» Ольгу Николайчик:

- Все это выглядит комично. Потребительская корзинка увеличивается ровно на ту сумму, сколько скоро будет стоить одноразовый талончик на проезд.

В нашей стране очень низкое качество жизни, у людей крайне невысокая покупательская способность. Поэтому, на какую бы они копейку не повысили БПМ, уровень жизни будет продолжать стремиться вниз. Белорусы уже и не помнят о таком понятии как благосостояние, что такое хороший отдых за границей.

Это все игры властей с цифрами, и никто не собирается поднимать уровень финансового благополучия белорусского народа. Лукашенко плюнул в лица нашим работникам – это просто издевательство!

Белорусы платят налоги в казну, и власти должны служить народу. Но вместо этого мы держим на своем горбу этих прикорытных тунеядцев.