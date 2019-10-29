Россия провалилась на переговорах с Европой по транзиту газа 29.10.2019, 12:27

Еврокомиссия заявила о своем разочаровании.

Еврокомиссия разочарована итогами трехсторонних переговоров по транзиту российского газа через территорию Украины. Об этом заявил замглавы ЕК по Энергосоюзу Марош Шефчович после окончания встречи в Брюсселе с главой Минэнерго РФ Александром Новаком и министром энергетики Украины Алексеем Оржелем, пишет finanz.ru.

Российская делегация, по словам Шефчовича отказалась идти на уступки, хотя для достижения договоренностей осталось всего два месяца - действующий контракт «Газпрома» с Киевом истекает 31 декабря.

Глава концерна Алексей Миллер еще в 2015 году пообещал прекратить транзит после окончания контракта, год назад о том же заявил и Новак. Однако проволочки со строительством Nord Stream 2, провал попытки дотянуть «Турецкий поток» до Италии, а также запрет использовать 100% мощностей «Северного потока -1» заставили чиновников изменить позицию.

Киев предлагает заключить 10-летний контракт на 90 млрд кубометров газа ежегодно - 60 млрд фиксированный объем, а еще 30 млрд - «изменяемый», заявил возглавлявший украинскую делегацию Оржель.

Но российские представители тянут время, ссылаясь на то, что не все документы пришли в срок, некоторые не были переведены на английский, рассказал Шефчович. «Один из вопросов состоял в том, что нужно больше времени на изучение материалов», - пояснил он.

Россия настаивает на том, чтобы газовая сделка была пакетной и включала мировое соглашение по судебному спору «Газпрома» и «Нафтогаза», рассказал Новак.

Стокгольмский арбитраж в феврале 2018 года присудил украинской компании 2,56 млрд долларов, после чего в рамках обеспечительных мер на активы «Газпрома» в Европе неоднократно накладывались аресты. В том числе под удар попала люксембургская дочка Gaz Capital, через которую «Газпром» размещал еврооблигации, привлекая займы на внешних рынках.

«Это важный момент, чтобы с 2020 года реализация взаимоотношений была без тех споров, которые сегодня находятся в суде», - сказал Новак.

Россия, по его словам, в целом довольна итогами переговоров: обсуждался не только транзит, но и прямые поставки на Украину. Следующий раунд консультаций состоится в середине ноября. «Мы увидели, что все стороны настроены конструктивно. Есть, конечно, вопросы и риски, будем вместе их решать», - заявил Новак.

Европа готова к «любым сценариям» вокруг поставок российского газа, эта готовность есть и у газовых операторов, сказал Шевчович.

Он добавил, что все стороны согласны: перебои с поставками газа - неприемлемый вариант, и ЕС готов сделать все возможное, чтобы избежать такой ситуации.