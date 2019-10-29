Вице-премьер: Польские спецслужбы эффективно обнаруживают агентов иностранных разведок 29.10.2019, 12:46

Яцек Сасин

Фото: polskieradio24.pl

Яцек Сасин прокомментировал информацию о задержании мужчины, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Вице-премьер Польши Яцек Сасин сказал, что польские спецслужбы умеют эффективно справляться с инфильтрацией агентов иностранных разведок, передает «Польское радио».

Таким образом политик прокомментировал информацию о задержании Агентством внутренней безопасности мужчины, подозреваемого в шпионаже в пользу России:

«Польша является, можно сказать, фасадной страной НАТО, расположенной на восточном фланге. Опасности, которые непосредственным образом касаются наших соседей, хотя бы Украины, где идет настоящая война, влияют также на безопасность Польши. И я должен сказать, ссылаясь на официальные сообщения, что эта ситуация показывает, что польские спецслужбы хорошо действуют и способны быстро реагировать на такого рода опасности, своевременно устранять их и обнаруживать причастных к их созданию».

Подозреваемому в шпионаже в пользу России Петру С. официально предъявлены обвинения. Мужчина в течение трех месяцев будет находится в следственном изоляторе.

По сообщению Станислава Жарына - пресс-секретаря министра - координатора спецслужб, следственные органы собрали доказательства сотрудничества Петр С. с российской разведкой. Следствие по этому делу ведет Агентство внутренней безопасности под надзором Мазовецкого отделения департамента по делам организованной преступности и коррупции Государственной прокуратуры в Варшаве.