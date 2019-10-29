Максим Витус: Здесь и сейчас мы боремся за мечту 29.10.2019, 12:56

Максим Витус

Фото: dynamo-brest.by

Защитник брестского «Динамо» — о игре команды в этом сезоне.

Защитник брестского "Динамо" Максим Витус поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне, сообщает pressball.by:

— Команда на данный момент лидирует в чемпионате. В чем главный секрет успеха?

— На это повлияло много факторов: тренерский штаб, коллектив, подбор футболистов, которые уже что-то выигрывали и имеют колоссальный опыт. Все футболисты и тренерский штаб объединены общей целью, к которой мы и идем. Ни у кого из игроков нет задачи лучше выступить, чтобы переехать в более престижный чемпионат. Здесь и сейчас мы боремся за мечту, — приводит слова Витуса официальный сайт брестского клуба.