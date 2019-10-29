Кто умнее — кошки или собаки? 18 29.10.2019, 13:03

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10 животных, интеллект которых близок к человеческому.

Многие уверены, что кошки намного умнее собак. А также кто из животных умеет общаться на языке жестов? И действительно ли глупы овцы?

В качестве критерия выступает коэффициент энцефализации (стоит рядом в скобках рядом с каждым названием животного), пишет interesno.cc.

Этот зубодробильный научный термин призван приблизительно характеризовать развитость интеллекта животного.

Индекс энцефализации используют для выявления тенденций развития, а также потенциальных возможностей различных видов.

Овца (0,7)

На 10 месте — овца! Животное было одомашнено около 8000 лет назад на Ближнем Востоке. Высокого интеллекта овца не показывает и объясниться с ней языком жестов не получится. Явный аутсайдер.

Лошадь (0,8)

У лошадей отлично развита память. Также у этих животных превосходно вырабатываются и закрепляются условные рефлексы. На этом и основано практическое использование лошадей.

Кошка (0,9)

Часть исследователей полагает, что интеллект кошек близок к интеллекту двухлетних детей. Кошки умеют перенимать некоторое поведение хозяев и подстраиваться под него.

Белка (1,0)

Белки уютно расположились между кошками и собаками. Благодаря своему интеллекту они научились хорошо выживать в дикой среде. Исследователи обнаружили, что отважные ушастики на зиму даже сушат грибы.

Белки являются настоящими гуру в области сохранения запасов на зиму. Не знаете как сохранить орехи? Поделитесь ими с белками. Не факт, что вернут, но сохранят точно.

Собака (1,2)

Исследователи-психологи Эллистон Рейд и Джон Пиллей из колледжа Воффорд в городе Спартанбург смогли обучить бордер-колли по кличке Чейсер к вербальному восприятию свыше 1000 объектов.

Собака также умеет классифицировать функции и формы объектов, что сопоставимо с интеллектуальными способностями трёхлетнего ребёнка.

Африканский слон (1,4)

Мозг африканского слона весит около 5 кг. Это рекорд. Мозг у кита меньше, чем у слона! Учёные полагают, что слоны могут испытывать горе, радость, сострадание; развито сотрудничество, самосознание, а также игривость.

Исследования показали, что слоны превосходят людей в отслеживании нескольких объектов в пространстве. Уже собрано достаточно данных, демонстрирующих альтруизм слонов в отношении других видов, к примеру, спасение собак.

Эти массивные гиганты соблюдают похоронные ритуалы, почитая умерших сородичей.

Горилла (1,6)

Интеллект горилл на порядок ниже, чем у шимпанзе. Но у горилл развито примитивное общение, которое базируется на 16 звуковых комбинациях. Некоторые гориллы научились языку жестов.

Игрунка (1,8)

Это животное обитает в лесах Амазонии. Игрунки довольно часто встречаются и не находятся под угрозой исчезновения. Соотношение объёма головного мозга к телу примата одно из самых больших.

Шимпанзе (2,2)

Шимпанзе научились общаться на языке жестов. Они способны употреблять слова в переносном смысле, могут создавать новые понятия, комбинируя известные слова, например: «зажигалка» = «бутылка» + «спичка».

Отличительной особенностью шимпанзе является наличие чувства юмора. Эти обезьяны активно используют орудия труда, а также узнают себя в зеркале. Кроме использования орудий труда, шимпанзе научились создавать примитивные орудия.

Например они мастерят специальные палочки для ловли муравьёв.

Большой дельфин (5,2)

А теперь сюрприз: оказывается, чтоу человека коэффициент энцефализации равен 7,6. Не так уж далеко люди ушли от дельфинов. Что умеет делать дельфин? Многое.

Дельфин научился соотносить образ своего тела со строением тела человека, используя аналогии. Умеет понимать новые последовательности в искусственном языке.

Способен обобщать правила и строить абстрактные понятия. Разбирает символы для различных частей тела. Понимает указательные жесты. Узнаёт себя в зеркале.