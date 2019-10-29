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Пять минут правды
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В Куропатах пройдет акция памяти

  • 29.10.2019, 13:09
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В Куропатах пройдет акция памяти
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Известные музыканты, литераторы и общественные деятели прочитают стихи расстрелянных в сталинские времена белорусских поэтов.

29 октября в урочище Куропаты под Минском пройдет акция "Ночь расстрелянных поэтов". Она начнется в 20:00, сообщает euroradio.fm.

В рамках акции известные музыканты, литераторы, общественные деятели будут выступать, читать стихи расстрелянных в сталинские времена белорусских поэтов.

Предполагается, что акция продлится три часа.

В ночь с 29 на 30 октября 1937 года были расстреляны более 100 представителей белорусской интеллигенции, в том числе 22 литератора.


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