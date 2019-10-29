Украина начала разведение сил в Золотом на Донбассе 11 29.10.2019, 13:13

2,460

иллюстрационное фото

Процесс должен завершиться до саммита «нормандской четверки».

Разведение сил в районе Золотого Луганской области начинается с сегодняшнего дня, заявил 29 октября на инвестиционном форуме в Мариуполе министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщает РБК-Украина.

— Разведение в Золотом происходит сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня… Почему мы задержались, потому что это должен быть не просто отвод. Он должен быть проверен и подтвержден СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку… В Золотом, по заверению миссии ОБСЕ, последний обстрел был 18 числа — это 10 дней назад. Дальше будет Петровское, — заявил Пристайко.

Министр также сообщил, что уже есть предварительная договоренность по дате встречи «нормандской четверки».

«По Нормандии уже есть предварительная дата. Мы не хотим сорвать договоренность. Я надеюсь, что он (саммит) будет до конца следующего месяца», — передает слова министра Корреспондент.net.

Напомним, 1 октября стало известно, что по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера». Документ предусматривает временное наделение Донбасса особым статусом и проведение там местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы честными и свободными, закон об особом статусе Донбасса должен действовать на постоянной основе. Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, перед тем как обсуждать особый статус Донбасса, необходимо произвести обмен пленными и отвод вооружений в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Кроме того, разведение сил в этих населенных пунктах — условия для встречи «нормандской четверки».

О начале разведения войск в Золотом и Петровском участники контактной группы в Минске также договорились 1 октября. Начаться оно должно было 7 октября. Однако украинская сторона не запустила процесс, так как населенные пункты подвергались обстрелам. Одним из условий начала разведения сил был режим тишины в течение 7 дней.

26 и 27 октября президент Украины Владимир Зеленский провел на Донбассе, он отправился в Золотое. чтобы поговорить с людьми, узнать поддерживают ли они разведение сил. Президент побывал на передовой, пообщался с жителями и добровольцами, переночевал в доме местного мужчины. По итогам поездки Зеленский выпустил небольшой фильм.