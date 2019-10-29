Николай Уласевич: У Лукашенко осталось не так много ходов 13 29.10.2019, 13:21

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Николай Уласевич

Фото: ucpb.org

Почему диктатор вдруг озаботился безопасностью БелАЭС?

Вчера, общаясь с военными, Лукашенко обратил внимание, что полигон Пабраде, где размещаются соответствующие силы, находится буквально в нескольких километрах от Белорусской атомной станции и вдруг решил озаботиться ее безопасностью:

— Поэтому надо быть здесь поаккуратнее. Не дай бог, второй Чернобыль. Европа его не переживет!

Сайт Сharter97.org обратился за комментарием к активисту Объединенной гражданской партии из Островца Николаю Уласевичу, который не первый год занимается проблемами БелАЭС:

- Мне трудно понять ход мыслей Лукашенко. Ему следовало бы обеспокоиться безопасностью БелАЭС лет 10 назад. Но исходя из той ситуации, в которой сейчас оказалась Беларусь – в особенности политической – у Лукашенко осталось не так много ходов.

Поэтому он и пытается теперь тянуть волынку и при имеющихся обстоятельствах это правильно. Потому что запускать эту АЭС не стоит. И что бы Лукашенко там ни сказал, чем бы он это не аргументировал – безопасностью или какими-то иными причинами – если в итоге станцию не запустят, я буду только рад.

Я думаю, что Лукашенко давно понимает проблему, но открыто раньше об этом не заявлял. А вчера его вдруг прорвало.