Стало известно, на сколько вырастет цена нефти для Беларуси из-за налогового маневра в РФ 3 29.10.2019, 13:41

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Фото: ria.ru

В «Белнефтехиме» озвучили цифры.

Цена нефти для Беларуси из-за налогового маневра в РФ в 2020 году вырастет на $17,7 за тонну при прогнозной котировке стоимости сырья на уровне $60 за баррель, сообщила заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина, сообщает interfax.by.

"В следующем году пройдет очередной этап налогового маневра в России, прогноз рассчитывается при котировке $60 долларов за один баррель нефти. Если эта цифра не изменится, цена нефти для белорусских НПЗ вырастет еще на $17,7 за одну тонну", - сказала Гурина.

Ранее сообщалось, что Беларусь в 2020 году может импортировать из РФ не менее 18 млн тонн нефти. Таким образом, дополнительные издержки белорусских НПЗ от налогового маневра в РФ могут составить почти $320 млн.

"Это один из основных рисков для сохранения конкурентоспособности наших производителей", - подчеркнула Гурина.

Она также подтвердила, что в 2019 году белорусские НПЗ смогут переработать 18 млн тонн, несмотря на снижение загрузки во втором квартале из-за поставок загрязненной хлоридами нефти в апреле. "Во втором квартале пришлось снизить загрузку мощностей по переработке нефти, тогда поставки нефти трубопроводным транспортом не осуществлялись. Был реализован комплекс мероприятий, и сейчас поставка нефти на НПЗ осуществляется на запланированном уровне. По итогам года она составит 18 миллионов тонн", - сказала Гурина.

Замглавы концерна сообщила, что НПЗ выработали среднесрочную стратегию адаптации к налоговому маневру. "Мы выработали комплекс мер по адаптации к этим условиям, рассчитали модель оптимального развития для НПЗ на 2019-2024 годы в условиях выхода на мировую цену на нефть", - отметила Гурина. По ее словам, "в процессе расчета этой модели определили оптимальную загрузку мощностей в разных условиях, меры по повышению эффективности экспортных продаж, рынки сбыта - все эти меры направлены на то, чтобы снизить необходимую для эффективной работы заводов цену на нефтепродукты на внутреннем рынке".

В то же время, констатировала Гурина, "выйти на запланированный объем транспортировки нефти (48 млн тонн – ИФ) пока не удается". Она также напомнила, что из-за нефтяного форс-мажора белорусская сторона инициировала внеплановый пересмотр тарифов на транзит нефти - с 1 сентября 2019 года тариф на транспортировку нефти по территории Беларуси повышен на 3,7%.

Гурина подчеркнула, что в Минске готовят предложения по пересмотру тарифов на транзит на 2020 год с учетом необходимости компенсации недополученной от транзита выручки. "К вопросу восстановления недополученной белорусским предприятием выручки мы планируем вернуться при пересмотре тарифов на 2020 год", - сказала она.

Как сообщалось, "Белнефтехим" оценивает допрасходы белорусских НПЗ от реализации в РФ налогового маневра на уровне $350-400 млн в 2019 году. За весь период реализации маневра (2019-2024 годы) издержки Беларуси составят $10,5-11 млрд.