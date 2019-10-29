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Пять минут правды
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Как правильно начать заниматься спортом

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  • 29.10.2019, 13:45
  • 1,423
Как правильно начать заниматься спортом

Занятия в спортивном зале подходят не всем желающим следить за своей формой.

Самое главное правило для начинающего – заниматься следует тем, что доставляет удовольствие, тем, что вам по вкусу, пишет lenta.ua.

Чтобы определиться в пристрастиях, сходите в тренажерный зал, позанимайтесь на тренажерах, сходите в бассейн, - поплавайте или попробуйте аквааэробику, попробуйте различные виды групповых тренировок под ритмичную музыку – аэробику, степ-аэробику, тай-бо или что-то еще.

Одним словом, попробуйте все, что вам доступно и выберите для себя то, что вам более всего пришлось по душе. Ориентируйтесь на ваши внутренние ощущения – то, что захотелось повторить снова – это и есть ваш вид тренировок. Занятия должны быть такими, чтобы их хотелось повторить на следующий день.


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