Поздравляем, господин соврамши! 4 29.10.2019, 14:07

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Иллюстрационное фото

Как обманывают белорусских водителей.

Эта история начиналась еще летом, когда житель Смолевичей приобрел в Борисове "бэушный" двигатель на свой Renault Master. Автомобиль на этом моторе проехал совсем немного, а после тот вышел из строя вместе с турбиной, пишет Автобизнес.

На фото вы видите результат использования на автомобиле двигателя меньшего по факту объема, чем предусмотрено, - оплавление поршней и выход ДВС из строя.

Специалист СТО сразу же определил, что установленный на автомобиль двигатель 2.5 не соответствует заявленному продавцом, в том числе и по документам, объему. Проверить это легко.

Обозначение G9U на табличке в нижней части двигателя говорит о том, что это мотор объемом 2,5 литра.

А это номер на блоке двигателя в верхней - труднодоступной - его части. По данным завода-производителя, находящимся в открытом доступе, это двигатель объемом 2,2 литра.

Но так быть не может. Какое-то из этих обозначений появилось на блоке двигателя явно после его выпуска с конвейера.

Учитывая, что номер 8200102320 в верхней части изготовлен рельефным способом прямо на заводском блоке, то нанести его могли только на заводе-изготовителе.

Про табличку такого не скажешь. Она закреплена на блоке обычными заклепками и окрашена свежей черной краской в цвет самого блока. Правда, краска эта с таблички легко стирается, что мы и демонстрировали в предыдущих материалах, тогда как блок окрашен краской особого термостойкого состава.

Доказательства, на наш взгляд, исчерпывающие: двигатель объемом 2,2 л владельцу Renault Master продали под видом 2,5-литрового. Разница в цене - до тысячи долларов США.

Если же коротко, то после вскрывшегося обмана покупатель "левого" мотора попросил продавцов привезти другой, нормальный, с фактическим объемом 2,5 л. "Окей", - сказали на другом конце телефонной линии и привезли такой же "левый" двигатель со свежей краской на табличке. В итоге оба двигателя как предметы весьма сомнительного "двигателестроения" были возвращены продавцу. И он их принял к возврату.

Милицейские проверки итогов не дали, в возбуждении уголовного дела было отказано. Услышать что-либо по этой ситуации от самих продавцов, когда развивались события, не удалось. Но вскоре их позиция прозвучала с экранов телевизоров в телепередаче "Зона Х. Итоги недели". И это достойно того, чтобы мы отреагировали и сказали, о чем представитель продавца умолчал и где, мягко говоря, соврал.

Представитель продавца: "Официальное обращение было одно. Оно зафиксировано, потребитель обратился и предъявил этот двигатель нам. Мы его посмотрели и удовлетворили требования. Риски такие, такие несоответствия возможны. По таможенным документам и инвойсам данный товар проходил с маркировкой 2,5 литра. Принимая по бухгалтерскому учету такой растаможенный товар с оплатой всех таможенных пошлин, мы, естественно, должны его реализовывать с такой же маркировкой, мы самовольно не можем это корректировать. Другое дело, что если произошла такая ситуация и двигатель действительно меньшего объема, какие-то повреждения маркировки произошли, то мы готовы это рассматривать как претензию от потребителя. Поставщик сам устанавливает работоспособность и сообщает нам о том, что двигатель работоспособный. Мы - торгующая организация, мы не являемся станцией технического обслуживания, ремонты самовольно проводить не можем. В рамках Закона РБ "О защите прав потребителя" данные потребители обратились к нам с этими двигателями, и если мы установим, что такой факт действительно имеет место, мы готовы возмещать в том числе и издержки, которые несут потребители".

Итак, по словам представителя продавца, официальное обращение от покупателей было одно. Полагаем, что он имеет в виду наш случай с двумя поставленными двигателями с измененными маркировками.

Однако информация по поводу количества обращений к продавцу по аналогичным фактам не соответствует действительности. И вот тому подтверждение.

Виктор Мартишевский: "У меня "полетел" двигатель в Opel Movano, я обратился в эту организацию. Привез на эвакуаторе туда машину, оставил ее для замены двигателя на б/у и уехал. После ремонта почувствовал, что что-то не то, автомобиль толком не едет. Поехал на другую СТО, где после осмотра автомобиля меня спросили, какой у меня двигатель. Я говорю, что 2,5 литра, на что мне ответили, что на автомобиле стоят балансировочные валы, которые ставятся только на двигатели объемом 2,2 литра, и что этот двигатель точно не соответствует объему 2,5 литра. Автомобиль пока ездит, но мощность не та, что чувствуется. Я обратился к продавцу и попросил разобраться, при этом оставил письменное обращение по факту несоответствия проданного мне двигателя объему 2,5 литра".

В ответ продавец сообщил, что Виктор имел возможность ознакомиться с характеристиками двигателя. Ему был установлен двигатель объемом 2,5 литра, претензий при приемке авто он не имел.

Да, Виктор ознакомился с характеристиками двигателя, и в документах (гарантийном талоне) такая характеристика, как "двигатель 2.5 литра", была указана. Что еще клиент должен был проверить? Внешне двигатели объемом 2.2 и 2.5 не отличаются друг от друга, добраться без подручных средств до номера на блоке очень сложно.

"Пояснений по поводу установленного на вашем автомобиле двигателя объемом 2.2 DCI не имеется возможным" - тут даже не сразу понятно, что написал продавец. Полагаем, он имел в виду, что пояснений по факту установки двигателя 2.2 DCI дать не можем. Причина? "Мы не обладаем информацией, что могло происходить с вашим автомобилем после истечения гарантийного срока". Простыми словами: мы не знаем, где вы были и что с этим двигателем делали.

Юрий Янкевич: "Когда я приехал покупать в Борисов "бэушный" двигатель, продавец продемонстрировал мне его. На маркировочной табличке было указано G9U, это соответствовало двигателю объемом 2,5 литра. Двигатель я купил, родственник его осмотрел и сказал: "На нем форсунки от мотора 2.2". Когда я предъявил свои устные претензии продавцу, он сказал, что это неправда, мол зимой, когда работы не будет, а я фермер, сам убедишься, что мы правы". В канун Нового года, 31 декабря, двигатель "полетел" совсем. Я разобрал его и убедился, что по факту мне продали 2.2 DCI, вместо 2.5 DCI, как указано в гарантийном талоне.

Я также "пробил" номер двигателя, указанный на блоке, и факт, что передо мной не то, что я покупал по документам, подтвердился. За что я тогда деньги отдавал?"

Поэтому, уважаемый продавец, только официальных обращений к вам было точно "не одно". Это во-первых. Во-вторых, ваш представитель уверяет, что вы готовы рассматривать заявления и удовлетворять требования потребителей при установлении факта несоответствия проданных двигателей по объему. Тогда почему не удовлетворялись требования клиентов, которые были предъявлены ранее?

Статья 20 Закона. Права потребителя в случае реализации товара не надлежащего качества

При возникновении между потребителем и продавцом (изготовителем, поставщиком, представителем) спора о наличии недостатков товара и причинах их возникновения продавец (изготовитель, поставщик, представитель) обязан провести экспертизу товара за свой счет в порядке, установленном правительством Республики Беларусь. О месте и времени проведения экспертизы потребитель должен быть извещен в письменной форме.

Аргумент, что двигатели к вам на склад приходят такие, как есть, с уже имеющимися маркировками, тоже несостоятелен.

Это обязанность продавца в силу Закона предоставлять покупателю достоверную информацию о товаре. И если в документах указано, что проданный двигатель имеет объем 2,5 литра, то так и должно быть в силу закона.

Статья 11 Закона. Право потребителя на надлежащие качество товара (работы, услуги), комплектность, количество товара (результата работы)

Продавец (исполнитель) обязан продемонстрировать работоспособность товара (результата работы) и передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует предоставленной информации о товаре (работе, услуге)

Мы не говорим уже о том, что, по имеющейся у нас информации, продавец за последние годы ввез единицы двигателей объемом 2,5 л - их количество можно пересчитать по пальцам одной руки.

Но тем, кто научился обманывать людей в глаза, ничего не стоит сделать то же самое на камеру.