«Мы защищаем свой край»: президент Литвы ответил на истерику Лукашенко 11 29.10.2019, 14:12

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Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Гитанас Науседа прокомментировал нервную реакцию белорусского правителя.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что военные США дислоцируются в Литве с целью защитить жителей страны и это делается не с целью запугать Беларусь, сообщает Delfi.

Науседа своим заявлением отреагировал на комментарий Лукашенко о том, что тот считает размещение американского военного контингента вблизи границы Беларуси демонстрацией силы и ответит на эти действия.

"То, что в Литве размещаются военные НАТО и техника НАТО – это просто желание защитить людей от вероятных интервенций, чтобы они могли в безопасности создавать свое благосостояние. Это единственная цель оборонной политики Литвы", – сказал Гитанас Науседа.

"Мы стараемся защитить свой край. Нам не нужны другие земли и нам не нужно пугать своих соседей, потому что наша политика была, есть и будет мирной", – добавил он.

В октябре в Литву прибыл батальон сил США численностью почти 1,5 тысячи человек с тяжелой бронетехникой. Он будет размещен в стране до весны.

Как известно, в Литве батальон многонациональный батальон НАТО под командованием Германии.