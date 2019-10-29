Пенсионерка из Литвы: В воздухе деньги плавают — надо уметь их поймать 6 29.10.2019, 14:43

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Как в соседней стране развивается малый бизнес.

Если вы гуляли по улице Aušros Vartai в Вильнюсе, то наверняка проходили мимо магазина Lino Pagunda («Льняное искушение»). Его хозяйка — Вилия — шьет одежду из льна и создает игрушки, которые не хочется выпускать из рук, пишет «Солидарность».

Еще недавно Вилия была владелицей фирмы, на которой работали швеи и вязальщицы — они воплощали задумки творческой хозяйки. В прошлом году она вышла на пенсию и теперь все делает сама.

— Фирму закрыла, потому что пришло время, — объясняет Вилия.

Женщина получает пенсию 250 евро.

— У меня была минимальная зарплата, поэтому и пенсия маленькая, — говорит она. — Зарплата была и 400 евро, и 200. Раньше говорили, что в пенсионный стаж будет входить учеба, декретный отпуск, высшее образование — ничего этого нет. До поступления я работала в Калининграде, на почтамте, но это не засчитали в стаж, объяснили, что плохо заполнено. Ну, разве я сейчас поеду в Калининград брать справку за один год? Может, и добавилось бы 5 евро к пенсии.

Кроме социальной пенсии, Вилия получила накопительную. Большую часть денег она потратила на стоматолога. Часть потраченной суммы ей вернет больничная касса. Компенсация составит 460 евро из 600.

Справка

С февраля 2019 года литовским пенсионерам, получающим меньше 238,45 евро, выплачивают надбавки из госбюджета.

В среднем надбавка составляет около 20 евро. Чем больше стаж, тем больше выплаты. Так государство заботится о людях, получавших небольшие зарплаты или не сумевших накопить необходимый стаж.

— Можно ли прожить на пенсию?

— Ну, как вам сказать? Не надо унывать. Если здоровье есть, можно еще работать. Моя дочь говорит: в воздухе деньги плавают — надо уметь их поймать.

По словам Вилии, она очень обрадовалась, когда узнала, что теперь у нее есть налоговые льготы.

— В этом году мне не нужно было платить налоги. Я взяла справку на индивидуальное производство — заплатила за нее 5 евро.

Одежда в магазине Вилии недешевая по белорусским меркам. Женское платье стоит в пределах ста евро, вязаные кофты — около двухсот, детские платья — около сорока евро.

Спрашиваю, получается ли заработать прибавку к пенсии. Вилия говорит, что да, но зима ее съедает.

— За зиму накапливаются долги: за аренду и за материал надо платить.

С конца сентября и до весны Вилия работает над созданием коллекции нового сезона. Она встает в три утра — до девяти шьет, утюжит и упаковывает. Во время работы может поставить на телефоне сериал — другого времени на развлечения нет. В девять готовит завтрак и идет кормить кроликов.

— Я держу от 150 до 200 кроликов. Выращиваем для себя и на продажу.

Для Вилии уход за кроликами — это не только фитнес, но и терапия.

— Мне не нужен психолог. Сядешь и общаешься с кроликами. Но влюбляться в них нельзя — конец у них один. Кого полюблю, больше всех ласкаю, тот умрет обязательно.

На огороде у Вилии растет все: «Нет ничего, что бы я покупала». Этим летом пенсионерка заморозила полный морозильник: брюссельская капуста, патиссоны, спаржевая фасоль, горох, цукини.

Как и белорусские пенсионеры, огород Вилия копает сама.

— Наш семейный доктор очень хвалит меня. Он говорит, что весной к нему приходят пенсионеры, которые «слезли с печки», хилые, без энтузиазма. Врач выписывает им витамины, и они обратно идут «на печку». Единственный совет, который дал мне доктор: не перетруждаться.

Раз в две недели Вилия устраивает себе выходной. Этот день она может провести в постели — смотрит кино.

Летом она живет по другому графику. Просыпается в пять утра, спать ложится в девять вечера.

— От моего дома 500 шагов пройти — и можно купаться в речке. Где вы такой рай еще найдете?

Дом Вилии в Клайпеде. В Вильнюс она приезжает на работу в магазин, чтобы сменить продавца. Хозяйство — гусей, кур, овец и кроликов — она оставляет на мужа.

— Я все так организовала, что муж только в субботу даст им воды, а в воскресенье вечером приеду.

В Вильнюсе Вилия ночует в своем магазине. На обед собирается идти с подругой в ресторан — так они делают раз в четыре дня. Общепит она не любит — говорит, вкуснее готовит сама.

— У меня есть три гектара земли. За это мы получаем выплаты — до 500 евро. Надо, чтобы была скошена трава и сено вывезено. А если декларируешь и не делаешь, получишь штраф, потому что все фотографируют сверху, со спутника. Когда держали овец, декларировали и за каждую голову получали выплаты. У нас осталось трое овец. За них выплачивают 36 евро.

Как изменилась на пенсии жизнь Вилии?

— У меня есть домовая кассовая книга — это очень дисциплинирует. Я не позволяю себе много. Скоро поеду к сыну в Англию — он будет за меня платить. Раньше было по-другому. Сейчас все изменилось, я уже и своей машины не имею, должна просить у мужа. Нет средств содержать автомобиль.

Но есть радости, которые ей по-прежнему доступны. Например, маникюр. А педикюр ей делают бесплатно четыре раза в год по направлению врача — как диабетику. Это позволяет сэкономить 100 евро.

— Пенсионеры могут претендовать на безвозмездную помощь от ЕС и местной власти при открытии бизнеса. Вы обращались за такой помощью?

— Нет, потому что надо писать бизнес-план. Но самостоятельно это сложно сделать, нужно нанимать человека, а потом еще конкурс выиграть.

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Вилия говорит, что чувствует себя счастливой:

— У меня трое детей, трое внуков. Есть две подруги очень хорошие. Я отдыхаю, когда шью — у меня появляются творческие мысли. О том, что я счастлива, нигде не пишу — только вам говорю.